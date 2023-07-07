07 июля 2023

Курганцам предложили благоустроить дворы, которые по суду должна ремонтировать мэрия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дороги по ул. К. Мяготина. Курган, двор дома, улица коли мяготина98
Мэрия предложила курганцам за свой счет ремонтировать дворы Фото:

В центре Кургана жителям многоквартирных домов власти предложили за свой счет благоустроить дворы. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Ко мне пришли с жалобой жители пяти домов, находящихся в центре Кургана. Им предлагают скинуться по 400—600 тысяч рублей с дома на благоустройство дворов. Это между домами на улице Коли Мяготина, 116 и 118, Пушкина, 147 и 149 и Володарского, 56. При этом есть решение суда, что ремонт в этих дворовых проездах должна сделать мэрия», — уточнил Камшилов.

По словам Камшилова, судебное решение, обязывающее мэрию Кургана отремонтировать дворы, вступило в законную силу. Более того, подчеркивает депутат, ремонт включен в программу благоустройства и на него уже выделены субсидии.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить, когда будет выполнено судебное решение по ремонту дворовых проездов между домами по улице Коли Мяготина, 116 и 118, Пушкина, 147 и 149 и Володарского, 56. Публикация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее жители Кургана жаловались в соцсети на некачественно сделанный тротуар возле дома №9 в третьем микрорайоне Заозерного. Часть бордюра, по словам горожан, откололась, а сами бетонные блоки, из которых он состоит, поставлены были не в стык.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Кургана жителям многоквартирных домов власти предложили за свой счет благоустроить дворы. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Ко мне пришли с жалобой жители пяти домов, находящихся в центре Кургана. Им предлагают скинуться по 400—600 тысяч рублей с дома на благоустройство дворов. Это между домами на улице Коли Мяготина, 116 и 118, Пушкина, 147 и 149 и Володарского, 56. При этом есть решение суда, что ремонт в этих дворовых проездах должна сделать мэрия», — уточнил Камшилов. По словам Камшилова, судебное решение, обязывающее мэрию Кургана отремонтировать дворы, вступило в законную силу. Более того, подчеркивает депутат, ремонт включен в программу благоустройства и на него уже выделены субсидии. URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить, когда будет выполнено судебное решение по ремонту дворовых проездов между домами по улице Коли Мяготина, 116 и 118, Пушкина, 147 и 149 и Володарского, 56. Публикация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее жители Кургана жаловались в соцсети на некачественно сделанный тротуар возле дома №9 в третьем микрорайоне Заозерного. Часть бордюра, по словам горожан, откололась, а сами бетонные блоки, из которых он состоит, поставлены были не в стык.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...