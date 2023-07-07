Курганцам предложили благоустроить дворы, которые по суду должна ремонтировать мэрия

Мэрия предложила курганцам за свой счет ремонтировать дворы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана жителям многоквартирных домов власти предложили за свой счет благоустроить дворы. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Ко мне пришли с жалобой жители пяти домов, находящихся в центре Кургана. Им предлагают скинуться по 400—600 тысяч рублей с дома на благоустройство дворов. Это между домами на улице Коли Мяготина, 116 и 118, Пушкина, 147 и 149 и Володарского, 56. При этом есть решение суда, что ремонт в этих дворовых проездах должна сделать мэрия», — уточнил Камшилов.

По словам Камшилова, судебное решение, обязывающее мэрию Кургана отремонтировать дворы, вступило в законную силу. Более того, подчеркивает депутат, ремонт включен в программу благоустройства и на него уже выделены субсидии.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить, когда будет выполнено судебное решение по ремонту дворовых проездов между домами по улице Коли Мяготина, 116 и 118, Пушкина, 147 и 149 и Володарского, 56. Публикация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее жители Кургана жаловались в соцсети на некачественно сделанный тротуар возле дома №9 в третьем микрорайоне Заозерного. Часть бордюра, по словам горожан, откололась, а сами бетонные блоки, из которых он состоит, поставлены были не в стык.