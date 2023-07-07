Мэрия Екатеринбурга нашла замену депутату, попавшему под прессинг силовиков

08 июля 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Сам Виталий Чачин настаивает, что никакого уголовного дела нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга оперативно подобрала замену депутату гордумы Екатеринбурга Виталию Чачину — победителю праймериз «Единой России» в округе №12, которого могут снять с выборов. Против Чачина в округе от «Справедливой России» выдвинут Евгений Шилов — управляющий директор строительной компании «Ривьера», лояльной мэрии. Фамилия Шилова оказалась в списках СР, объявленных на конференции 8 июля. Как писало URA.RU, за день до конференции «Единой России», 5 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал или может стать Чачин, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым на праймериз ЕР. Предполагалось, что на самой конференции ЕР будет принято решение о выходе Чачина из гонки. Однако руководство региона в последний момент предпочло дождаться, что конкретно хотят предъявить Чачину силовики. «Мэрия готовилась к другому исходу и на тот момент уже договорилась со „Справедливой Россией“ о выдвижении Шилова по округу №12, чтобы в дальнейшем его поддержать», — поделился источник URA.RU. По его словам, Шилов получит административный ресурс в округе якобы только в том случае, если Куйвашев все же отзовет Чачина с выборов. Новость по теме Эсеры утвердили выгодный мэру список на выборах в Екатеринбурге Чиновники этого хотели бы, Чачин не вписывается в их планы. Его относят к группе депутатов, лояльных миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью фракцию мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет сократить. Согласно процедуре, если Чачина снимут с выборов до 21 июля (срок окончания выдвижения кандидатов), кандидатом от «Единой России» должна стать директор элитной гимназии №5 Галина Панькова, занявшая в праймериз второе место. При этом источник URA.RU утверждает, что вероятность участия Паньковой в кампании минимальна — по причине внезапно возникших личных обстоятельств. И претендентом на выдвижение от ЕР в таком случае будет третье место — завотделением в ГКБ №40 Юлия Москалева. «Но в планы администрации не входит и она. Поэтому, если снимают Чачина, по его округу мэрия в любом случае будет продвигать „справедливоросса“ Шилова», — анонсировал источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Екатеринбурга оперативно подобрала замену депутату гордумы Екатеринбурга Виталию Чачину — победителю праймериз «Единой России» в округе №12, которого могут снять с выборов. Против Чачина в округе от «Справедливой России» выдвинут Евгений Шилов — управляющий директор строительной компании «Ривьера», лояльной мэрии. Фамилия Шилова оказалась в списках СР, объявленных на конференции 8 июля. Как писало URA.RU, за день до конференции «Единой России», 5 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал или может стать Чачин, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым на праймериз ЕР. Предполагалось, что на самой конференции ЕР будет принято решение о выходе Чачина из гонки. Однако руководство региона в последний момент предпочло дождаться, что конкретно хотят предъявить Чачину силовики. «Мэрия готовилась к другому исходу и на тот момент уже договорилась со „Справедливой Россией“ о выдвижении Шилова по округу №12, чтобы в дальнейшем его поддержать», — поделился источник URA.RU. По его словам, Шилов получит административный ресурс в округе якобы только в том случае, если Куйвашев все же отзовет Чачина с выборов. Чиновники этого хотели бы, Чачин не вписывается в их планы. Его относят к группе депутатов, лояльных миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью фракцию мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет сократить. Согласно процедуре, если Чачина снимут с выборов до 21 июля (срок окончания выдвижения кандидатов), кандидатом от «Единой России» должна стать директор элитной гимназии №5 Галина Панькова, занявшая в праймериз второе место. При этом источник URA.RU утверждает, что вероятность участия Паньковой в кампании минимальна — по причине внезапно возникших личных обстоятельств. И претендентом на выдвижение от ЕР в таком случае будет третье место — завотделением в ГКБ №40 Юлия Москалева. «Но в планы администрации не входит и она. Поэтому, если снимают Чачина, по его округу мэрия в любом случае будет продвигать „справедливоросса“ Шилова», — анонсировал источник.