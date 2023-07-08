08 июля 2023
07 июля 2023

Жители ХМАО похвастались большими щуками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины поймали рыбу весом в 5киллограмов Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) похвастались 5100 и 3800 килограммовыми щуками, которые они поймали на ямальских водах. Об этом рассказал один из охотников на рыб в социальных сетях.

«Поймали пару зачетных 5100 и 3800 килограммовых щук. Окуней не фотографировали, однако каждый по ведерку наловил», — написал мужчина на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что рыбак из Ноябрьска Александр поймал около десятка щук на Горелых мостах. Также он указал, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево. Мужчина высказался, что дорога была не простая, но она стояла того.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) похвастались 5100 и 3800 килограммовыми щуками, которые они поймали на ямальских водах. Об этом рассказал один из охотников на рыб в социальных сетях. «Поймали пару зачетных 5100 и 3800 килограммовых щук. Окуней не фотографировали, однако каждый по ведерку наловил», — написал мужчина на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что рыбак из Ноябрьска Александр поймал около десятка щук на Горелых мостах. Также он указал, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево. Мужчина высказался, что дорога была не простая, но она стояла того.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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