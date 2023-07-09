09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

В Тюменской области из-за шторма падают деревья и топит улицы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок. Челябинская область, парковка, стоянка, потоп, наводнение, ливень, дождь
Последствиями непогоды жители города поделились в соцсетях Фото:

В Тобольске (Тюменская область) мощный ливень затопил улицу, а штормовой ветер повалил дерево на припаркованные машины и сорвал крышу мусорной площадки. Последствиями непогоды жители города поделились в соцсетях.

«На многострадальной улице Полонского снова потоп. Не такой как в прошлый раз, но остановки и края подтопило», — говорится в посте, опубликованном в паблике «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что в 10 микрорайоне ветер сорвал крышу мусорной площадки. Она упала на дорогостоящую иномарку.

«По ощущениям прямо буря. Интересно, что по прогнозу ничего подобного не обещали. В 9 микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные машины», — сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха прогреется выше 36 градусов.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) мощный ливень затопил улицу, а штормовой ветер повалил дерево на припаркованные машины и сорвал крышу мусорной площадки. Последствиями непогоды жители города поделились в соцсетях. «На многострадальной улице Полонского снова потоп. Не такой как в прошлый раз, но остановки и края подтопило», — говорится в посте, опубликованном в паблике «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что в 10 микрорайоне ветер сорвал крышу мусорной площадки. Она упала на дорогостоящую иномарку. «По ощущениям прямо буря. Интересно, что по прогнозу ничего подобного не обещали. В 9 микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные машины», — сообщает telegram-канал «Главное Тобольск». Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха прогреется выше 36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...