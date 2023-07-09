Последствиями непогоды жители города поделились в соцсетях Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) мощный ливень затопил улицу, а штормовой ветер повалил дерево на припаркованные машины и сорвал крышу мусорной площадки. Последствиями непогоды жители города поделились в соцсетях.

«На многострадальной улице Полонского снова потоп. Не такой как в прошлый раз, но остановки и края подтопило», — говорится в посте, опубликованном в паблике «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что в 10 микрорайоне ветер сорвал крышу мусорной площадки. Она упала на дорогостоящую иномарку.

«По ощущениям прямо буря. Интересно, что по прогнозу ничего подобного не обещали. В 9 микрорайоне дерево рухнуло на припаркованные машины», — сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха прогреется выше 36 градусов.