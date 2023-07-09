09 июля 2023
08 июля 2023

Курганца обвиняют в изнасиловании и угрозе убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, заседание, суд, руки, суд присяжных
Дело об изнасиловании курганцев в скором времени рассмотрит суд Фото:

В Катайском муниципальном округе Курганской области жителя обвиняют в изнасиловании и угрозе убийством. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Сотрудники катайского управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям изнасилование и угрозе убийством», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что будучи пьяным курганец угрожал убийством ранее знакомой ему женщине. После этого мужчина совершил изнасилования. Потерпевшая сообщила об этом правоохранительным органам. Как рассказали URA.RU сотрудники Следкома, обвиняемого заключили под стражу. Сообщается, что доказательства были собраны и в ближайшее время дело будет рассматривать суд.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане арестовали подозреваемого в попытке изнасилования женщины. Сообщается, что мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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В Катайском муниципальном округе Курганской области жителя обвиняют в изнасиловании и угрозе убийством. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета. «Сотрудники катайского управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям изнасилование и угрозе убийством», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что будучи пьяным курганец угрожал убийством ранее знакомой ему женщине. После этого мужчина совершил изнасилования. Потерпевшая сообщила об этом правоохранительным органам. Как рассказали URA.RU сотрудники Следкома, обвиняемого заключили под стражу. Сообщается, что доказательства были собраны и в ближайшее время дело будет рассматривать суд. Ранее URA.RU писало, что в Кургане арестовали подозреваемого в попытке изнасилования женщины. Сообщается, что мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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