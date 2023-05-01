В Кургане арестовали подозреваемого в попытке изнасилования женщины

Курганец напал на женщину в парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержали подозреваемого в попытке изнасиловать женщину. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области.

«Следственными органами СУ СК России по Курганской области предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что мужчина попытался изнасиловать женщину в одном из парков областного центра. Однако пострадавшая сопротивлялась, после чего заявила в правоохранительные органы о случившемся. Сотрудники курганской полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.

Ранее URA.RU писало, что курганца, который пытался изнасиловать девочку, отправят в колонию. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строго режима.