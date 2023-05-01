01 мая 2023

В Кургане арестовали подозреваемого в попытке изнасилования женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Курганец напал на женщину в парке Фото:

В Кургане задержали подозреваемого в попытке изнасиловать женщину. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области.

«Следственными органами СУ СК России по Курганской области предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что мужчина попытался изнасиловать женщину в одном из парков областного центра. Однако пострадавшая сопротивлялась, после чего заявила в правоохранительные органы о случившемся. Сотрудники курганской полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.

Ранее URA.RU писало, что курганца, который пытался изнасиловать девочку, отправят в колонию. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строго режима.

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В Кургане задержали подозреваемого в попытке изнасиловать женщину. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «Следственными органами СУ СК России по Курганской области предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что мужчина попытался изнасиловать женщину в одном из парков областного центра. Однако пострадавшая сопротивлялась, после чего заявила в правоохранительные органы о случившемся. Сотрудники курганской полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Ранее URA.RU писало, что курганца, который пытался изнасиловать девочку, отправят в колонию. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строго режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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