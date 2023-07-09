Власти рассказали, как школьники из ЯНАО попали на языковую стажировку в Китай

Для стажировки в Китае школьников из ЯНАО отбирали по уровню владения китайским языком

В Китае прошли языковую стажировку семь ямальских школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отбор школьников из ЯНАО для стажировки в Китае проводился на конкурсной основе, ребят отбирали по уровню владения китайским языком. На Ямале его изучают в трех муниципалитетах округа, как основной предмет, так и в рамках дополнительного образования, сообщил URA.RU заместитель директора регионального института развития образования ЯНАО Артем Тылик.

«Для прохождения стажировки в Китае ребят отбирали по уровню владения китайским языком, определяли их мотивацию. У нас китайский преподают в трех городах Ямала — в Салехарде, в Ноябрьске и в Лабытнанги», — рассказал он.

Тылик уточнил, что по решению губернатора Дмитрия Артюхова сейчас разрабатывается большая программа по развитию востоковедения в системе образования ЯНАО. В том числе, эта программа будет включать стажировки не только детей, но и педагогов для повышения квалификации. После первой стажировки школьников, которые вернулись из Китая в июле, спрос на изучение языка в регионе вырос.

«После того, как на стажировку отправилась первая группа ребят из семи человек начало поступать очень много обращений: дети хотят изучать язык, просят, чтобы его включили в учебную программу. Сейчас перед департаментом стоит задача этот запрос отработать. Планируется, что в будущем китайский будет в школах как первый иностранный язык. Можно будет выбрать или английский или китайский — по желанию. Также в регион будут приезжать востоковеды с мастер-классами, лекциями и открытыми уроками», — резюмировал собеседник агентства.

Первая группа школьников в Китае практиковала знания языка в общении с его носителями, училась играть на традиционных музыкальных инструментах, постигала азы каллиграфии и тонкости чайной церемонии. Дети побывали в городах Хэйхэ, Чанчунь, Шэньян, Пекин и национальном парке Чанбайшань. Следующая стажировка начнется 21 июля для 15 ребят, прошедших конкурсный отбор.