Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ лишатся ресурсов для военных действий к зиме

11 июля 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

В США раскрыли сроки наступления критического момента для украинских солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уже к началу этой зимы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончатся запасы для ведения боевых действий, а у западных союзников Киева — резервы для поставки техники и боеприпасов. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Я считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», — сказал Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Judging Freedom. По словам военного эксперта, у США сейчас нет возможности, чтобы наладить производство, которое покрыло бы все издержки и потери украинских военных в будущем. Также Джонсон отметил, что Вашингтон ставит под угрозу безопасность страны из-за отсутствия запасов вооружения для своей защиты. Часть европейских государств оказывают финансовую и материальную поддержку Киеву с начала спецоперации на Украине. Ранее правительство США решилось передать Украине кассетные боеприпасы. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин предупредил Америку, что РФ жестко ответит, если планы Соединенных Штатов осуществятся. По мнению подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, переданные бомбы не помогут из-за плохой подготовки бойцов ВСУ. В июле украинские военные, взятые в плен, призывали своих соотечественников делать все возможное, чтобы не идти на фронт. По их словам, украинское командование ставит задачи удаленно и не владеет обстановкой на поле боя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уже к началу этой зимы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончатся запасы для ведения боевых действий, а у западных союзников Киева — резервы для поставки техники и боеприпасов. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Я считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», — сказал Ларри Джонсон в интервью на youtube-канале Judging Freedom. По словам военного эксперта, у США сейчас нет возможности, чтобы наладить производство, которое покрыло бы все издержки и потери украинских военных в будущем. Также Джонсон отметил, что Вашингтон ставит под угрозу безопасность страны из-за отсутствия запасов вооружения для своей защиты. Часть европейских государств оказывают финансовую и материальную поддержку Киеву с начала спецоперации на Украине. Ранее правительство США решилось передать Украине кассетные боеприпасы. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин предупредил Америку, что РФ жестко ответит, если планы Соединенных Штатов осуществятся. По мнению подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, переданные бомбы не помогут из-за плохой подготовки бойцов ВСУ. В июле украинские военные, взятые в плен, призывали своих соотечественников делать все возможное, чтобы не идти на фронт. По их словам, украинское командование ставит задачи удаленно и не владеет обстановкой на поле боя.