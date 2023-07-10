10 июля 2023

В Тюмени погиб мотоциклист, попавший в аварию с пожаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Водитель не уступил мотоциклисту (архивное фото) Фото:

В Тюмени скончался мотоциклист, который ночью 8 июля попал в ДТП с иномаркой. Тогда от удара оба транспортных средства загорелись. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Медицинский персонал ОКБ №2 до последнего боролся за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом нестабильном состоянии. К сожалению, ввиду тяжести полученных травм он скончался. Приносим глубокие соболезнования родным и близким пострадавшего», — сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

ДТП произошло 8 июля, когда около 24:00 на Московском тракте в Тюмени столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным УГИБДД региона, 69-летний водитель такси не пропустил мотоциклиста. После аварии оба транспорта загорелись, а пострадавшего отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени скончался мотоциклист, который ночью 8 июля попал в ДТП с иномаркой. Тогда от удара оба транспортных средства загорелись. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Медицинский персонал ОКБ №2 до последнего боролся за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом нестабильном состоянии. К сожалению, ввиду тяжести полученных травм он скончался. Приносим глубокие соболезнования родным и близким пострадавшего», — сообщили в пресс-службе регионального депздрава. ДТП произошло 8 июля, когда около 24:00 на Московском тракте в Тюмени столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным УГИБДД региона, 69-летний водитель такси не пропустил мотоциклиста. После аварии оба транспорта загорелись, а пострадавшего отвезли в больницу с тяжелыми травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...