В Тюмени погиб мотоциклист, попавший в аварию с пожаром

Водитель не уступил мотоциклисту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени скончался мотоциклист, который ночью 8 июля попал в ДТП с иномаркой. Тогда от удара оба транспортных средства загорелись. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Медицинский персонал ОКБ №2 до последнего боролся за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом нестабильном состоянии. К сожалению, ввиду тяжести полученных травм он скончался. Приносим глубокие соболезнования родным и близким пострадавшего», — сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

ДТП произошло 8 июля, когда около 24:00 на Московском тракте в Тюмени столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным УГИБДД региона, 69-летний водитель такси не пропустил мотоциклиста. После аварии оба транспорта загорелись, а пострадавшего отвезли в больницу с тяжелыми травмами.