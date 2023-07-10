В Тюменской области подросток утонул в реке

Вблизи села Дубровное (Тюменская область) утонул подросток, который с другом пытался перейти реку Туру вброд. Об этом рассказал заместитель начальника центра ГИМС Алексей Аксарин.
«Очередная трагедия произошла на водоеме в Тюменской области. В результате несоблюдения мер безопасности при купании погиб несовершеннолетний. Основной и единственной причиной явилось нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте», — передают в пресс-службе регионального МЧС слова Аксарина.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 июля, когда двое подростков решили перейти реку вброд. В результате один из них попал в омут, откуда не смог выбраться.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с начала летнего сезона на водных объектах утонуло 14 человек, в числе которых четыре подростка. Среди погибших семь утонули в местах, где купание было запрещено.
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