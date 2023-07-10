10 июля 2023

В Тюменской области подросток утонул в реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток пытался перейти реку Туру вброд Фото:

Вблизи села Дубровное (Тюменская область) утонул подросток, который с другом пытался перейти реку Туру вброд. Об этом рассказал заместитель начальника центра ГИМС Алексей Аксарин.

«Очередная трагедия произошла на водоеме в Тюменской области. В результате несоблюдения мер безопасности при купании погиб несовершеннолетний. Основной и единственной причиной явилось нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте», — передают в пресс-службе регионального МЧС слова Аксарина.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 июля, когда двое подростков решили перейти реку вброд. В результате один из них попал в омут, откуда не смог выбраться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с начала летнего сезона на водных объектах утонуло 14 человек, в числе которых четыре подростка. Среди погибших семь утонули в местах, где купание было запрещено.

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Вблизи села Дубровное (Тюменская область) утонул подросток, который с другом пытался перейти реку Туру вброд. Об этом рассказал заместитель начальника центра ГИМС Алексей Аксарин. «Очередная трагедия произошла на водоеме в Тюменской области. В результате несоблюдения мер безопасности при купании погиб несовершеннолетний. Основной и единственной причиной явилось нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте», — передают в пресс-службе регионального МЧС слова Аксарина. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 июля, когда двое подростков решили перейти реку вброд. В результате один из них попал в омут, откуда не смог выбраться. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с начала летнего сезона на водных объектах утонуло 14 человек, в числе которых четыре подростка. Среди погибших семь утонули в местах, где купание было запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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