В Тюменской области подросток утонул в реке

11 июля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Подросток пытался перейти реку Туру вброд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вблизи села Дубровное (Тюменская область) утонул подросток, который с другом пытался перейти реку Туру вброд. Об этом рассказал заместитель начальника центра ГИМС Алексей Аксарин. «Очередная трагедия произошла на водоеме в Тюменской области. В результате несоблюдения мер безопасности при купании погиб несовершеннолетний. Основной и единственной причиной явилось нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте», — передают в пресс-службе регионального МЧС слова Аксарина. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 июля, когда двое подростков решили перейти реку вброд. В результате один из них попал в омут, откуда не смог выбраться. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с начала летнего сезона на водных объектах утонуло 14 человек, в числе которых четыре подростка. Среди погибших семь утонули в местах, где купание было запрещено.

Вблизи села Дубровное (Тюменская область) утонул подросток, который с другом пытался перейти реку Туру вброд. Об этом рассказал заместитель начальника центра ГИМС Алексей Аксарин. «Очередная трагедия произошла на водоеме в Тюменской области. В результате несоблюдения мер безопасности при купании погиб несовершеннолетний. Основной и единственной причиной явилось нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте», — передают в пресс-службе регионального МЧС слова Аксарина. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 июля, когда двое подростков решили перейти реку вброд. В результате один из них попал в омут, откуда не смог выбраться. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с начала летнего сезона на водных объектах утонуло 14 человек, в числе которых четыре подростка. Среди погибших семь утонули в местах, где купание было запрещено.