10 июля 2023

Глава СРЗП в Тюмени пройдет муниципальный фильтр на выборах губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по госстроительству областной думы. Тюмень, пискайкин владимир
Владимиру Пискайкину дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур на выборах губернатора Фото:

Лидеру «Справедливой России» в Тюмени Владимиру Пискайкину дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур во время губернаторских выборов. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики.

«Несмотря на небольшое количество депутатов от партии в муниципалитетах, Пискайкин пройдет муниципальный фильтр и наберет требуемые 205 подписей народных избранников. В этом ему будут помогать депутаты вне зависимости от партийной принадлежности», — поделился собеседник агентства.

По данным агентства, Владимир Пискайкин выполняет важную функцию на выборах тюменского губернатора. Внутриполитический блок заинтересован в том, чтобы кандидат прошел муниципальный фильтр. «Для тюменского внутрипола Пискайкин — важный игрок на выборах губернатора. Своей одиозностью и громкими высказываниями кандидат создает интригу и конструирует конфликты, а тем самым — привлекает интерес избирателя в выборам. Подписи будут собраны в срок», — сообщают инсайдеры.

Сам Пискайкин неоднократно сетовал на сложность прохождения муниципального фильтра. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

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Лидеру «Справедливой России» в Тюмени Владимиру Пискайкину дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур во время губернаторских выборов. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. «Несмотря на небольшое количество депутатов от партии в муниципалитетах, Пискайкин пройдет муниципальный фильтр и наберет требуемые 205 подписей народных избранников. В этом ему будут помогать депутаты вне зависимости от партийной принадлежности», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, Владимир Пискайкин выполняет важную функцию на выборах тюменского губернатора. Внутриполитический блок заинтересован в том, чтобы кандидат прошел муниципальный фильтр. «Для тюменского внутрипола Пискайкин — важный игрок на выборах губернатора. Своей одиозностью и громкими высказываниями кандидат создает интригу и конструирует конфликты, а тем самым — привлекает интерес избирателя в выборам. Подписи будут собраны в срок», — сообщают инсайдеры. Сам Пискайкин неоднократно сетовал на сложность прохождения муниципального фильтра. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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