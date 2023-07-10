Глава СРЗП в Тюмени пройдет муниципальный фильтр на выборах губернатора

11 июля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Владимиру Пискайкину дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур на выборах губернатора Фото: Николай Бастриков © URA.RU Лидеру «Справедливой России» в Тюмени Владимиру Пискайкину дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур во время губернаторских выборов. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. «Несмотря на небольшое количество депутатов от партии в муниципалитетах, Пискайкин пройдет муниципальный фильтр и наберет требуемые 205 подписей народных избранников. В этом ему будут помогать депутаты вне зависимости от партийной принадлежности», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, Владимир Пискайкин выполняет важную функцию на выборах тюменского губернатора. Внутриполитический блок заинтересован в том, чтобы кандидат прошел муниципальный фильтр. «Для тюменского внутрипола Пискайкин — важный игрок на выборах губернатора. Своей одиозностью и громкими высказываниями кандидат создает интригу и конструирует конфликты, а тем самым — привлекает интерес избирателя в выборам. Подписи будут собраны в срок», — сообщают инсайдеры. Сам Пискайкин неоднократно сетовал на сложность прохождения муниципального фильтра. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

Лидеру «Справедливой России» в Тюмени Владимиру Пискайкину дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур во время губернаторских выборов. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политики. «Несмотря на небольшое количество депутатов от партии в муниципалитетах, Пискайкин пройдет муниципальный фильтр и наберет требуемые 205 подписей народных избранников. В этом ему будут помогать депутаты вне зависимости от партийной принадлежности», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, Владимир Пискайкин выполняет важную функцию на выборах тюменского губернатора. Внутриполитический блок заинтересован в том, чтобы кандидат прошел муниципальный фильтр. «Для тюменского внутрипола Пискайкин — важный игрок на выборах губернатора. Своей одиозностью и громкими высказываниями кандидат создает интригу и конструирует конфликты, а тем самым — привлекает интерес избирателя в выборам. Подписи будут собраны в срок», — сообщают инсайдеры. Сам Пискайкин неоднократно сетовал на сложность прохождения муниципального фильтра. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.