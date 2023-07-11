Пожарные тушат возгорание на курганском заводе

11 июля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Кургане пожарные тушат возгорание на территории предприятия КМЗКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования (КМЗКО) произошел пожар. Его тушат 18 человек и пять единиц спецтехники. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 19:00 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Коли Мяготина, 41, АО „КМЗКО“. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек и 5 единиц техники. Открытое горение локализовали в 19:11. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС региона. По предварительной информации горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.

На территории Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования (КМЗКО) произошел пожар. Его тушат 18 человек и пять единиц спецтехники. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 19:00 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Коли Мяготина, 41, АО „КМЗКО“. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек и 5 единиц техники. Открытое горение локализовали в 19:11. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС региона. По предварительной информации горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.