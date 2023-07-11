Пожарные тушат возгорание на курганском заводе

На территории Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования (КМЗКО) произошел пожар. Его тушат 18 человек и пять единиц спецтехники. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«В 19:00 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Коли Мяготина, 41, АО „КМЗКО“. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек и 5 единиц техники. Открытое горение локализовали в 19:11. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС региона.
По предварительной информации горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.
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