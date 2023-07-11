Пожарные тушат возгорание на курганском заводе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
В Кургане пожарные тушат возгорание на территории предприятия КМЗКО Фото:

На территории Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования (КМЗКО) произошел пожар. Его тушат 18 человек и пять единиц спецтехники. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«В 19:00 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Коли Мяготина, 41, АО „КМЗКО“. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек и 5 единиц техники. Открытое горение локализовали в 19:11. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС региона.

По предварительной информации горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования (КМЗКО) произошел пожар. Его тушат 18 человек и пять единиц спецтехники. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «В 19:00 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Коли Мяготина, 41, АО „КМЗКО“. На месте работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 18 человек и 5 единиц техники. Открытое горение локализовали в 19:11. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС региона. По предварительной информации горит отдельно стоящий трансформатор на территории завода. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...