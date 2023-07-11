Пруд в городском саду Шадринска превращается в болото

В Шадринске городской пруд превращается в болото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области жалуются на то, что исторический пруд в городском саду гибнет, превращаясь в тухлое болото. Об этом URA.RU сообщил депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров. Депутата буквально завалили жалобами по проблеме очистки пруда.

«Шадринцы попросили меня направить депутатские запросы в прокуратуру и другие компетентные органы, чтобы остановить гибель пруда в горсаду имени Кельдюшева. Пруд затянут тиной, он зарос и загадился. Раньше здесь плавали утки вместе со своими утятами, а сейчас состояние водоема просто ужасное», — рассказал Бухаров.

По словам депутата, на реконструкцию горсада потратили свыше 80 млн рублей, но состояние исторического пруда стало хуже, чем раньше. Бухаров подчеркнул, что, возможно, засорились ключи, благодаря которым водоем обновлялся.

«Сейчас любимое место отдыха горожан в горсаду у пруда напоминает болото, если опустить в воду руку — она покрывается зеленым налетом. Какие уж тут утки, пруд надо чистить и спасать. Я готовлю обращение еще и в природоохранную прокуратуру», — уточнил Бухаров.

Один из посетителей горсада пояснил URA.RU, что несколько лет назад в пруду плавала ондатра, утки выводили здесь свое потомство. Затем берега водоема подсыпали и экосистема пруда стала приходить в упадок. По мнению шадринца, водоем необходимо срочно обследовать и очистить от илистых отложений.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Шадринска, чтобы выяснить — когда городские власти примут меры по очистке пруда в горсаду. Публикация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее сообщалось, что по плану реконструкции горсада в Шадринске было предусмотрено благоустройство территории, строительство малых архитектурных форм, танцевальной площадки, установка туалетов, входных групп и озеленение. Также планировалось строительство пирса на историческом пруду.

Исторический пруд в горсаду Шадринска затянуло тиной Фото предоставил Александр Бухаров

Пруд в горсаду Шадринска зарос и стал похож на болото Фото предоставил Александр Бухаров