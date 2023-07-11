Тюменские власти отчитались о росте промпроизводства за год

Рост промышленного производства в Тюменской области превысил за год 10%. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства, опираясь на данные Росстата.
«Почти на 10,5% вырос объем промышленного производства в Тюменской области за январь—май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы предварительные данные Росстата», — рассказали в инфоцентре.
По информации властей, основным драйвером развития являются обрабатывающие производства — рост составил 12,9%. Кроме того, увеличилось производство:
- компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза;
- прочих транспортных средств и оборудования — в 2,1 раза;
- прочих готовых изделий — в 1,6 раза;
- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 23,4%;
- прочей неметаллической минеральной продукции — на 22,6%;
- нефтепродуктов — на 15,3%;
- химических веществ и продуктов — на 14,8%;
- резиновых и пластмассовых изделий — на 13,1%;
- готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 12,2%.
Ранее агентство писало, что губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона.
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