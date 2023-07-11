Тюменские власти отчитались о росте промпроизводства за год

12 июля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Рост производства в регионе превысил 10% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост промышленного производства в Тюменской области превысил за год 10%. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства, опираясь на данные Росстата. «Почти на 10,5% вырос объем промышленного производства в Тюменской области за январь—май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы предварительные данные Росстата», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, основным драйвером развития являются обрабатывающие производства — рост составил 12,9%. Кроме того, увеличилось производство: компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза;

прочих транспортных средств и оборудования — в 2,1 раза;

прочих готовых изделий — в 1,6 раза;

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 23,4%;

прочей неметаллической минеральной продукции — на 22,6%;

нефтепродуктов — на 15,3%;

химических веществ и продуктов — на 14,8%;

резиновых и пластмассовых изделий — на 13,1%;

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 12,2%. Ранее агентство писало, что губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона.

Рост промышленного производства в Тюменской области превысил за год 10%. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства, опираясь на данные Росстата. «Почти на 10,5% вырос объем промышленного производства в Тюменской области за январь—май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы предварительные данные Росстата», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, основным драйвером развития являются обрабатывающие производства — рост составил 12,9%. Кроме того, увеличилось производство: Ранее агентство писало, что губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона.