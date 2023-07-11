11 июля 2023

Тюменские власти отчитались о росте промпроизводства за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост производства в регионе превысил 10% Фото:

Рост промышленного производства в Тюменской области превысил за год 10%. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства, опираясь на данные Росстата.

«Почти на 10,5% вырос объем промышленного производства в Тюменской области за январь—май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы предварительные данные Росстата», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, основным драйвером развития являются обрабатывающие производства — рост составил 12,9%. Кроме того, увеличилось производство:

  • компьютеров, электронных и оптических изделий — в 2,6 раза;
  • прочих транспортных средств и оборудования — в 2,1 раза;
  • прочих готовых изделий — в 1,6 раза;
  • лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 23,4%;
  • прочей неметаллической минеральной продукции — на 22,6%;
  • нефтепродуктов — на 15,3%;
  • химических веществ и продуктов — на 14,8%;
  • резиновых и пластмассовых изделий — на 13,1%;
  • готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 12,2%.

Ранее агентство писало, что губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона.

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Рост промышленного производства в Тюменской области превысил за год 10%. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства, опираясь на данные Росстата. «Почти на 10,5% вырос объем промышленного производства в Тюменской области за январь—май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы предварительные данные Росстата», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, основным драйвером развития являются обрабатывающие производства — рост составил 12,9%. Кроме того, увеличилось производство: Ранее агентство писало, что губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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