Моор подтвердил статус Тюменской области как ключевого региона РФ

Главное из выступления тюменского губернатора в Совфеде

24 мая 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Александр Моор отчитался об успехах региона перед Советом Федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона. URA.RU публикует подборку главных тезисов заседания СФ. Моор начал выступление с перечисления успехов экономики региона. «Активная инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном инвестиционном рейтинге. За пять лет объем инвестиций превысил полтора триллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос в 1,3 раза, обрабатывающих производств — в 1,7 раза», — сообщил он сенаторам. Драйвером экономики Моор назвал «Запсибнефтехим» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменский губернатор назвал драйвером промышленности региона крупнейший в России нефтеперерабатывающий комплекс «Запсибнефтехим», но отдельно остановился на достижениях в сельском хозяйстве, поскольку Тюменская область относится к зонам рискованного земледелия. «Рост по итогам года почти 115%», — подчеркнул Моор упор на диверсификацию экономики. Глава региона также отметил, что Тюменская область традиционно входит в число лидеров в сфере жилищного строительства. В 2022 году она заняла третье место среди субъектов России, введя рекордный для региона объем жилья — 2,245 млн квадратных метров. Моор заметил, что главным итогом всех действий, которые власти предпринимают для развития региона, является повышение качества жизни населения — по этому показателю Тюменская область входит в топ-3 регионов России. Новость по теме Матвиенко призвала регионы РФ ориентироваться на Тюменскую область Улучшение жизни вызвало демографический рост (более 100 тысяч человек за пять лет), поэтому область нуждается в новых социальных объектах — за последние пять лет в регионе было построено 24 школы и 30 детских садов. Но даже таких высоких темпов, по мнению тюменского губернатора недостаточно, чтобы в условиях роста населения обеспечивать его социальными и культурными объектами с опережающим графиком. В связи с этим, Моор попросил сенаторов помочь региону с федеральным софинансированием некоторых проектов. В их числе: очистка озера Алебашево;

софинансирование строительства новых школ;

возведение нового специализированного центра скорой помощи, с приемно-диагностическим отделением на базе ОКБ №2;

восстановление и сохранение объектов культурного наследия в Тобольске. Валентина Матвиенко призвала другие регионы ориентироваться на Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доклад Моора оценила спикер Матвиенко. «Мы еще раз убедились, что Тюменская область — это давно уже не только нефтедобывающий регион, а действительно пример, образец динамично развивающегося субъекта федерации, который сумел грамотно конвертировать свои экономические преимуществ в реальное повышение качества жизни граждан. Это очень правильный подход, на который нужно всем ориентироваться», — отметила она. Отдельно Матвиенко отметила вовлеченность региональных властей в федеральную повестку, благодаря которой удается решать проблемы не только Тюменской области, но и других субъектов РФ. «Был вопрос выпадающих доходов [после изменения бюджетного законодательства в 2022 году]. Это касалось большинства регионов. Благодаря обращению губернатора Моора, мы приняли закон о корректировке курсовых разниц, что позволило стабилизировать бюджеты регионов», — заявила председатель СФ. При этом Матвиченко остановилась и на недоработках тюменских властей во время недавних масштабных пожаров. «Нам известно, что были поселки, где были закрыты колонки, где был заблокирован доступ к воде. Кто в этом виновен? Разве местные власти не знали этого? Александр Викторович, надо сделать выводы», — заметила она. Что касается заявки Тюменской области на федеральное софинансирование, то сенаторы согласились поддержать регион. «Мы подготовим проект постановления „О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области“, доработаем его», — пообещал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Окончательно документ будет принят на заседании СФ 7 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатору Александру Моору удалось подтвердить в Москве статус Тюменской области как ключевого региона России. Выступление главы области 24 мая в Совете Федерации вызвало положительные отзывы спикера Валентины Матвиенко, а сенаторы выразили готовность финансово поддержать экономику региона. URA.RU публикует подборку главных тезисов заседания СФ. Моор начал выступление с перечисления успехов экономики региона. «Активная инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном инвестиционном рейтинге. За пять лет объем инвестиций превысил полтора триллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос в 1,3 раза, обрабатывающих производств — в 1,7 раза», — сообщил он сенаторам. Тюменский губернатор назвал драйвером промышленности региона крупнейший в России нефтеперерабатывающий комплекс «Запсибнефтехим», но отдельно остановился на достижениях в сельском хозяйстве, поскольку Тюменская область относится к зонам рискованного земледелия. «Рост по итогам года почти 115%», — подчеркнул Моор упор на диверсификацию экономики. Глава региона также отметил, что Тюменская область традиционно входит в число лидеров в сфере жилищного строительства. В 2022 году она заняла третье место среди субъектов России, введя рекордный для региона объем жилья — 2,245 млн квадратных метров. Улучшение жизни вызвало демографический рост (более 100 тысяч человек за пять лет), поэтому область нуждается в новых социальных объектах — за последние пять лет в регионе было построено 24 школы и 30 детских садов. Но даже таких высоких темпов, по мнению тюменского губернатора недостаточно, чтобы в условиях роста населения обеспечивать его социальными и культурными объектами с опережающим графиком. В связи с этим, Моор попросил сенаторов помочь региону с федеральным софинансированием некоторых проектов. В их числе: Доклад Моора оценила спикер Матвиенко. «Мы еще раз убедились, что Тюменская область — это давно уже не только нефтедобывающий регион, а действительно пример, образец динамично развивающегося субъекта федерации, который сумел грамотно конвертировать свои экономические преимуществ в реальное повышение качества жизни граждан. Это очень правильный подход, на который нужно всем ориентироваться», — отметила она. Отдельно Матвиенко отметила вовлеченность региональных властей в федеральную повестку, благодаря которой удается решать проблемы не только Тюменской области, но и других субъектов РФ. «Был вопрос выпадающих доходов [после изменения бюджетного законодательства в 2022 году]. Это касалось большинства регионов. Благодаря обращению губернатора Моора, мы приняли закон о корректировке курсовых разниц, что позволило стабилизировать бюджеты регионов», — заявила председатель СФ. При этом Матвиченко остановилась и на недоработках тюменских властей во время недавних масштабных пожаров. «Нам известно, что были поселки, где были закрыты колонки, где был заблокирован доступ к воде. Кто в этом виновен? Разве местные власти не знали этого? Александр Викторович, надо сделать выводы», — заметила она. Что касается заявки Тюменской области на федеральное софинансирование, то сенаторы согласились поддержать регион. «Мы подготовим проект постановления „О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области“, доработаем его», — пообещал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Окончательно документ будет принят на заседании СФ 7 июня.