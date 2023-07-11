На Тюменскую область надвигаются штормовой ветер, ливни и град

Ливни обрушатся на тюменцев 13 и 14 июля
В Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются штормовой ветер, ливни и град. Об этом предупреждает информационный центр правительства региона.
«Ливни, крупный град, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области днем 13 июля. А также в течение суток 14 июля», — говорится в сообщении инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что в регионе установлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Он подразумевает возможность стихийных бедствий.
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