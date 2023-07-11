11 июля 2023

На Тюменскую область надвигаются штормовой ветер, ливни и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
Ливни обрушатся на тюменцев 13 и 14 июля Фото:

В Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются штормовой ветер, ливни и град. Об этом предупреждает информационный центр правительства региона.

«Ливни, крупный град, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области днем 13 июля. А также в течение суток 14 июля», — говорится в сообщении инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что в регионе установлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Он подразумевает возможность стихийных бедствий.

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В Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются штормовой ветер, ливни и град. Об этом предупреждает информационный центр правительства региона. «Ливни, крупный град, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области днем 13 июля. А также в течение суток 14 июля», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в регионе установлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Он подразумевает возможность стихийных бедствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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