На Тюменскую область надвигаются штормовой ветер, ливни и град

12 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Ливни обрушатся на тюменцев 13 и 14 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются штормовой ветер, ливни и град. Об этом предупреждает информационный центр правительства региона. «Ливни, крупный град, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области днем 13 июля. А также в течение суток 14 июля», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в регионе установлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Он подразумевает возможность стихийных бедствий.

В Тюменской области 13 и 14 июля ожидаются штормовой ветер, ливни и град. Об этом предупреждает информационный центр правительства региона. «Ливни, крупный град, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области днем 13 июля. А также в течение суток 14 июля», — говорится в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что в регионе установлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Он подразумевает возможность стихийных бедствий.