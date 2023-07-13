В Гидрометцентре рассказали, куда дальше направится сочинская непогода

Метеоролог Паршина: циклон из Сочи уйдет на Урал и юг Сибири

13 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Ливни на Урале и юге Сибири задержатся до конца недели, отметила Людмила Паршина Фото (архив): Игорь Меркулов © URA.RU Циклон, принесший непогоду в Сочи (ливни, смерчи, град, оползни), уходит дальше на север России — на Урал и юг Сибири. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Циклон уходит (из Сочи) на север и образуется новый. Больше ударит он по Уралу. Там очень жарко, до +44 градусов в Свердловской области. Начиная с 12 июля до выходных (15, 16 июля) там будут сильные дожди, ливни с грозами, градом, порывами ветра до 15-20 м/с, может и больше, 25 м/с. Потому что именно в районе Урала образуется циклон, и жизнь ему дает жаркий воздух из Казахстана, холод распространяется на Центральную Россию. Дальше этот циклон пойдет по югу западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская область. К выходным дням там образуется циклон с сильными дождями. Также затронет он центральные районы Красноярского края, север Иркутской области. В общем, теперь на очереди, можно сказать, Урал и юг Сибири», — объяснила Людмила Паршина. Заведующая лабораторией Гидрометцентра добавила, что сильные дожди могут повлиять на выход рек из поймы (находится выше русла и затопляется в половодье или во время паводков). «Из-за сильных дождей могут быть неблагоприятные уровни на малых реках. Это значит, что вода выходит за уровень поймы. Но если рядом нет никаких сооружений, то это неопасно. Вообще реки там крупные, сразу не разольются, в отличие от Кавказа. Там реки горные, мелкие, поэтому там сразу происходит быстрый подъем уровня воды. По югу Сибири практически нет опасности для рек. Единственное, Приморский край. Сейчас там до 17 июля действует штурмовое предупреждение о повышении уровня воды до опасной отметки, с подтоплением дорог местного значения, придомовых территорий населенных пунктов, то есть это сельские населенные пункты и мост», — отметила Паршина. Ранее режим ЧС из-за сильных ливней был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края. Оказались подтоплены из-за вышедших из берегов рек десятки домов в Сочи. В Анапе прошел смерч. Из-за подтопления и сошедшего оползня было перекрыто движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 «Джубга — Сочи». Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил URA.RU, что период неустойчивой погоды со смерчами и тропическими ливнями на юге России закончится к концу рабочей недели. Однако вскоре все повторится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Циклон, принесший непогоду в Сочи (ливни, смерчи, град, оползни), уходит дальше на север России — на Урал и юг Сибири. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. «Циклон уходит (из Сочи) на север и образуется новый. Больше ударит он по Уралу. Там очень жарко, до +44 градусов в Свердловской области. Начиная с 12 июля до выходных (15, 16 июля) там будут сильные дожди, ливни с грозами, градом, порывами ветра до 15-20 м/с, может и больше, 25 м/с. Потому что именно в районе Урала образуется циклон, и жизнь ему дает жаркий воздух из Казахстана, холод распространяется на Центральную Россию. Дальше этот циклон пойдет по югу западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская область. К выходным дням там образуется циклон с сильными дождями. Также затронет он центральные районы Красноярского края, север Иркутской области. В общем, теперь на очереди, можно сказать, Урал и юг Сибири», — объяснила Людмила Паршина. Заведующая лабораторией Гидрометцентра добавила, что сильные дожди могут повлиять на выход рек из поймы (находится выше русла и затопляется в половодье или во время паводков). «Из-за сильных дождей могут быть неблагоприятные уровни на малых реках. Это значит, что вода выходит за уровень поймы. Но если рядом нет никаких сооружений, то это неопасно. Вообще реки там крупные, сразу не разольются, в отличие от Кавказа. Там реки горные, мелкие, поэтому там сразу происходит быстрый подъем уровня воды. По югу Сибири практически нет опасности для рек. Единственное, Приморский край. Сейчас там до 17 июля действует штурмовое предупреждение о повышении уровня воды до опасной отметки, с подтоплением дорог местного значения, придомовых территорий населенных пунктов, то есть это сельские населенные пункты и мост», — отметила Паршина. Ранее режим ЧС из-за сильных ливней был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края. Оказались подтоплены из-за вышедших из берегов рек десятки домов в Сочи. В Анапе прошел смерч. Из-за подтопления и сошедшего оползня было перекрыто движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 «Джубга — Сочи». Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил URA.RU, что период неустойчивой погоды со смерчами и тропическими ливнями на юге России закончится к концу рабочей недели. Однако вскоре все повторится.