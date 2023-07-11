Метеоролог Старков предупредил о второй волне смерчей и ливней на юге России

11 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Ливни и смерчи на Черноморском побережье продлятся еще два дня, отметил Леонид Старков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU К концу рабочей недели период неустойчивой погоды со смерчами и тропическими ливнями на юге России (Сочи и, в целом, Черноморское побережье) закончится стабильной жарой. Однако вскоре все повторится, заявил в беседе с URA.RU ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «У нас в средних широтах и субтропиках погода в принципе неустойчивая. Периоды потепления меняются с периодами похолодания. Когда возникает малоподвижная погодная система, эти явления могут наблюдаться достаточно долго. Как, например, сейчас. Период такой неустойчивой погоды наблюдается повсеместно вдоль всего Черноморского побережья, вдоль всего Кавказского хребта. Смерчи над морем, но на сушу они не выходят. Погода достаточно ветреная, но хуже уже не будет. Еще пару дней [продлится такая ситуация]. Далее стабильная жара. На Черноморском побережье до +30. Но обязательно все вернется [неустойчивая погода]. За неделю мы предупредим об этом», — подчеркнул Леонид Старков. Метеоролог объяснил, что подобные аномалии на юге России происходят на фоне общего изменения климата. «В идеале этого не должно быть. Но в идеале у нас погода бывает достаточно редко. Тем более на фоне климатических изменений происходят аномалии с разными знаками, то сухо, жарко, то прохладно и влажно», — добавил Старков. Ранее сильнейший ливень частично подтопил часть Адлерского района Сочи и федеральной территории Сириус. 10 июля в этих зонах был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, с подтопленных территорий эвакуировали около 600 человек. На время штормового предупреждения были закрыты все пляжи. В Туапсинском районе (Краснодарский край) на расстоянии около 10 км от берега Черного моря были замечены смерчи. Также там, как и в Лазаревском районе, прошел град. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К концу рабочей недели период неустойчивой погоды со смерчами и тропическими ливнями на юге России (Сочи и, в целом, Черноморское побережье) закончится стабильной жарой. Однако вскоре все повторится, заявил в беседе с URA.RU ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «У нас в средних широтах и субтропиках погода в принципе неустойчивая. Периоды потепления меняются с периодами похолодания. Когда возникает малоподвижная погодная система, эти явления могут наблюдаться достаточно долго. Как, например, сейчас. Период такой неустойчивой погоды наблюдается повсеместно вдоль всего Черноморского побережья, вдоль всего Кавказского хребта. Смерчи над морем, но на сушу они не выходят. Погода достаточно ветреная, но хуже уже не будет. Еще пару дней [продлится такая ситуация]. Далее стабильная жара. На Черноморском побережье до +30. Но обязательно все вернется [неустойчивая погода]. За неделю мы предупредим об этом», — подчеркнул Леонид Старков. Метеоролог объяснил, что подобные аномалии на юге России происходят на фоне общего изменения климата. «В идеале этого не должно быть. Но в идеале у нас погода бывает достаточно редко. Тем более на фоне климатических изменений происходят аномалии с разными знаками, то сухо, жарко, то прохладно и влажно», — добавил Старков. Ранее сильнейший ливень частично подтопил часть Адлерского района Сочи и федеральной территории Сириус. 10 июля в этих зонах был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, с подтопленных территорий эвакуировали около 600 человек. На время штормового предупреждения были закрыты все пляжи. В Туапсинском районе (Краснодарский край) на расстоянии около 10 км от берега Черного моря были замечены смерчи. Также там, как и в Лазаревском районе, прошел град.