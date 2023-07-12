На Краснодарский край обрушились аномальные ливни: что известно

Вышедшая из берегов река смыла десяток автомобилей
Из-за сильных ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края введен режим ЧС. В Сочи десятки домов подтоплены, реки вышли из берегов. В Анапе жители увидели смерч. URA.RU рассказывает, что известно о разгуле стихии к данному часу.
- В регионе объявлено штормовое предупреждение. Количество осадков в Сочи достигло 100 мм. Из-за ливней река Хоста вышла из берегов, смыла десяток автомобилей и подтопила несколько многоквартирных домов. Водой перекрыты участки дорог. Некоторых жителей курорта эвакуировали и поместили в пункты временного размещения.
- В Краснодаре дожди начались ночью 8 июля. В связи с подтоплением нескольких улиц, включая центр города, было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.
- У берегов Анапы заметили мощный смерч. Во время шторма в море утонул мужчина, который пошел купаться, несмотря на действующий запрет.
- Очередь на Крымский мост растянулась на 14 км. Пробка заметно выросла в обе стороны, количество машин превышает 1200 штук.
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Однако сейчас уровень воды в реках начал спадать. По словам главы региона, из-за непогоды на автомобильной дороге около поселка Новомихайловского сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.
- В краевом ГУ МЧС сообщили, что из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
- Движение на нескольких участках трассы Джугба — Сочи было перекрыто в связи с новой волной ливней 12 июля. В пресс-службе Упрдор «Черноморье» также сообщили, что движение на нескольких участках дороги М-4 «Дон» ограничено из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.
- В беседе с URA.RU ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что к концу рабочей недели период неустойчивой погоды со смерчами и тропическими ливнями на юге России (Сочи и в целом Черноморское побережье) закончится стабильной жарой. Однако вскоре все повторится, начнется вторая волна смерчей и ливней.
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