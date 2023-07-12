Свердловский министр назвал риски строительства «путинского автобана»

Свердловский министр транспорта Старков: к проекту трассы М-12 нужно привлекать бизнес

Построить трассу Москва — Казань — Екатеринбург планируется к 2026 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При строительстве магистрали М-12 Москва — Екатеринбург, которую прозвали «путинским автобаном», могут возникнуть риски, среди которых — несформулированная работа с бизнесом по организации инфраструктуры вдоль трассы. Об этом заявил министра транспорта Свердловской области Василий Старков, выступая на тематической панельной сессии в рамках «Иннопрома», передает корреспондент URA.RU.

«Большим риском было бы появление магистрали до того, как мы успели замкнуть ЕКАД. Но сейчас мы готовы. Второй риск — разобщенная территория. Существуют функциональные зоны, с которыми предстоит поработать с точки зрения учета пожеланий всех пользователей. Третий риск связан с тем, что работа с бизнесом в плане предложений от них до конца не сформулирована. Мы хотим слышать от них конкретные предложения по проектам», — отметил Старков.

Помимо него своим видением вопроса, связанного с рисками при строительстве магистрали, поделились мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-мэр, а ныне сенатор Александр Высокинский. Последний предложил учесть строительство трассы в Генплане-2045, чтобы заранее спланировать развитие территории рядом с дорогой. Алексей Орлов отметил, что создание трассы изменит транспортные потоки и природный каркас. «Поэтому к приходу такой трассы надо готовиться заранее», — добавил глава Екатеринбурга.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов.