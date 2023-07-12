На месте аварии движение регулируют инспекторы ДПС
На трассе Ишим-Викулово в Тюменской области водитель «Газели» столкнулся с КАМАЗом. Во время ДТП первый водитель погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Смертельная авария произошла на 115 километре автодороги Ишим-Викулово. Предварительно, тридцативосьмилетний водитель автомобиля „Газель“ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с КАМАЗом. Водитель „Газели“ погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в telegram-канале ГИБДД Тюменской области.
Движение на автодороге осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. Потоки машин регулируют инспекторы ДПС.
Водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом
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