12 июля 2023

В Тюменской области произошло смертельное ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
На месте аварии движение регулируют инспекторы ДПС Фото:

На трассе Ишим-Викулово в Тюменской области водитель «Газели» столкнулся с КАМАЗом. Во время ДТП первый водитель погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Смертельная авария произошла на 115 километре автодороги Ишим-Викулово. Предварительно, тридцативосьмилетний водитель автомобиля „Газель“ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с КАМАЗом. Водитель „Газели“ погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

Движение на автодороге осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. Потоки машин регулируют инспекторы ДПС.

Водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом
Водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом
Фото:

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На трассе Ишим-Викулово в Тюменской области водитель «Газели» столкнулся с КАМАЗом. Во время ДТП первый водитель погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции. «Смертельная авария произошла на 115 километре автодороги Ишим-Викулово. Предварительно, тридцативосьмилетний водитель автомобиля „Газель“ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с КАМАЗом. Водитель „Газели“ погиб. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Движение на автодороге осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. Потоки машин регулируют инспекторы ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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