Путин высказался о гарантиях безопасности Киева и зерновой сделке: главные заявления

В продлении зерновой сделки пропал смысл, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин дал обширное интервью, в котором обсудил зерновую сделку, вступление Украины в НАТО и поставки вооружения Киеву. URA.RU собрало главные заявления из этого выступления.
По зерновой сделке
- Владимир Путин заявил, что Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполняться обещанные условия. В то же время страна готова вернуться к этой сделке, как только условия будут выполнены, несмотря на то, что страны Запада не намерены этого делать.
- Продление зерновой сделки становится бессмысленным, так как она не приносит пользы ни России, ни Украине, ни трейдерам. Единственные заинтересованные стороны — турецкие компании, которые используют сделку в своих интересах, а также теневой бизнес.
- Путин будет обдумывать итоговое решение относительно зерновой сделки. Этот процесс займет оставшиеся несколько дней.
- Из общего объема продовольствия по зерновой сделке всего лишь чуть больше 3% поставок достигло беднейших стран. В то время как основная часть была отправлена в европейские страны с высоким уровнем достатка.
- В рамках зерновой сделки с точки выполнения гарантий перед Россией не было сделано ничего. Это была игра в одни ворота, поскольку ни одно из условий, учитывающих интересы России, не было выполнено.
По членству Украины в НАТО
- Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО не улучшит ее безопасность, а наоборот, сделает мир более уязвимым и приведет к напряжению на международной арене. Он отметил, что возможное членство Украины в альянсе стало одной из причин специальной военной операции.
- Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но такие действия не должны ухудшать безопасность других стран. Важно избегать создания угроз при достижении безопасности.
- Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины при условии соблюдения таких безопасностей России. Все страны имеют право на безопасность, но это не должно угрожать другим государствам.
По поставкам вооружения Киеву
- Прогнозируется, что новые поставки вооружения Украине не принесут ничего хорошего. Они усилят напряжение в ходе украинского конфликта.
- Президент заявил, что военные Украины не желают воевать в немецких танках Leopard. Это объясняется тем, что иностранные танки горят лучше советских.
- У ВСУ наблюдаются большие потери среди западной техники. Владимир Путин подчеркнул, что с 4 июня уничтожено 311 вражеских танков.
- Поставки ракет и танков в Киев наносят ущерб России. При этом они не приводят к критическим последствиям на передовой.
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