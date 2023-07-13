Путин пригрозил остановить зерновую сделку до выполнения условий РФ

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Россия вернется в зерновую сделку сразу, как будут выполнены ее условия, подчеркнул Владимир Путин Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполнены обещанные ей условия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сначала выполнение обещаний, и потом наше участие [в зерновой сделке]», — подчеркнул Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». При этом российский глава исключил вероятность обратного. Россия сразу же вернется к зерновой сделке, как только ее условия будут исполнены. Пока что страны Запада не намерен этого делать, но РФ готова ждать, сколько потребуется.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал российского президента согласовать зерновую сделку. Сам Путин называл продление зерновой сделки бессмысленным, так как сейчас она не приносит пользы ни одной из сторон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для возобновления сделки. В МИД РФ отмечали, что 18 июля станет завершением зерновой сделки.

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Россия может приостановить зерновую сделку, если не будут выполнены обещанные ей условия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Сначала выполнение обещаний, и потом наше участие [в зерновой сделке]», — подчеркнул Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». При этом российский глава исключил вероятность обратного. Россия сразу же вернется к зерновой сделке, как только ее условия будут исполнены. Пока что страны Запада не намерен этого делать, но РФ готова ждать, сколько потребуется. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал российского президента согласовать зерновую сделку. Сам Путин называл продление зерновой сделки бессмысленным, так как сейчас она не приносит пользы ни одной из сторон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для возобновления сделки. В МИД РФ отмечали, что 18 июля станет завершением зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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