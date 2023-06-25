Жители ЯНАО назвали лучшую валюту для сбережений

Жители ЯНАО считают, что лучшая валюта для сбережений — рубли

Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 41% жителей ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители ЯНАО считают, что лучше всего хранить сбережения в рублях. При этом женщины больше мужчин отдают предпочтение рублям, сообщили агентству в пресс-службе SuperJob.

«Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 41% жителей ЯНАО, доллару — 16%, евро — только 8%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины», — говорится в сообщении.

По информации компании, в устойчивости рубля уверены представители старшего поколения. А вот ямальцы до 34 считают более надежным доллар. В том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 31%.

Ранее SuperJob рассказывали, что жителей региона раздражает в руководителях. Больше всего работникам не нравится вспыльчивость и некомпетентность.