25 июня 2023
24 июня 2023

Жители ЯНАО назвали лучшую валюту для сбережений

Жители ЯНАО считают, что лучшая валюта для сбережений — рубли
© Служба новостей «URA.RU»
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Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 41% жителей ЯНАО Фото:

Жители ЯНАО считают, что лучше всего хранить сбережения в рублях. При этом женщины больше мужчин отдают предпочтение рублям, сообщили агентству в пресс-службе SuperJob.

«Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 41% жителей ЯНАО, доллару — 16%, евро — только 8%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины», — говорится в сообщении.

По информации компании, в устойчивости рубля уверены представители старшего поколения. А вот ямальцы до 34 считают более надежным доллар. В том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 31%.

Ранее SuperJob рассказывали, что жителей региона раздражает в руководителях. Больше всего работникам не нравится вспыльчивость и некомпетентность.

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Жители ЯНАО считают, что лучше всего хранить сбережения в рублях. При этом женщины больше мужчин отдают предпочтение рублям, сообщили агентству в пресс-службе SuperJob. «Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 41% жителей ЯНАО, доллару — 16%, евро — только 8%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины», — говорится в сообщении. По информации компании, в устойчивости рубля уверены представители старшего поколения. А вот ямальцы до 34 считают более надежным доллар. В том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 31%. Ранее SuperJob рассказывали, что жителей региона раздражает в руководителях. Больше всего работникам не нравится вспыльчивость и некомпетентность.
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