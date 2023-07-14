Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления ВСУ

15 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ могут устроить пиар-акцию в районе Днепра, считает Василий Ткач Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. Украинская армия может лишь закрепиться небольшой группой на каком-то участке в качестве пиар-акции своих вымышленных побед, объяснил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Эффективных мер никаких ВСУ предпринять не смогут, потому что форсирование Днепра — это очень сложная военная операция, для которой нужно существенное превосходство сил какой-либо из сторон, как минимум, пяти-шестикратное. После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности. Российская артиллерия в районе Днепра, РСЗО, космические войска работают очень эффективно. Потери ВСУ в любом случае также будут большие. Там возможны какие-то пиар-акции. Пожертвовать небольшим количеством солдат, чтобы рассказать, что вот они переправились и закрепились где-то на левом берегу Днепра, как уже было, когда они небольшими силами под развалины Антоновского моста перебрались. В итоге все закончилось ничем, но зато выхлоп с этого был — в прессе писали. Какое-то время это создавало в украинском, так называемом, патриотическом обществе энтузиазм. Может быть, как-то это помогало деньги с Запада тянуть», — подчеркнул Василий Ткач. Военный корреспондент добавил, что боевые действия на Украине — это более информационное столкновение, чем военное. «Военные действия там — это более информационная война, чем, действительно, боевые действия. Какие-то акции вооруженных сил создаются для того, чтобы потом это все в медиапространстве раскручивать», — отметил Ткач. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на фоне провала основного контрнаступления ВСУ вынашивает несколько новых дальнейших сценариев. Это может быть либо ракетный удар по Запорожской АЭС, либо попытка захвата станции через форсирование Днепра. По словам военнослужащего группировки войск «Днепр» с позывным «Серый», ВСУ прощупывают российскую оборону в районе левобережной части Днепра. Военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил URA.RU, что Киев заранее спланировал подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. Украинская армия может лишь закрепиться небольшой группой на каком-то участке в качестве пиар-акции своих вымышленных побед, объяснил в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Эффективных мер никаких ВСУ предпринять не смогут, потому что форсирование Днепра — это очень сложная военная операция, для которой нужно существенное превосходство сил какой-либо из сторон, как минимум, пяти-шестикратное. После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности. Российская артиллерия в районе Днепра, РСЗО, космические войска работают очень эффективно. Потери ВСУ в любом случае также будут большие. Там возможны какие-то пиар-акции. Пожертвовать небольшим количеством солдат, чтобы рассказать, что вот они переправились и закрепились где-то на левом берегу Днепра, как уже было, когда они небольшими силами под развалины Антоновского моста перебрались. В итоге все закончилось ничем, но зато выхлоп с этого был — в прессе писали. Какое-то время это создавало в украинском, так называемом, патриотическом обществе энтузиазм. Может быть, как-то это помогало деньги с Запада тянуть», — подчеркнул Василий Ткач. Военный корреспондент добавил, что боевые действия на Украине — это более информационное столкновение, чем военное. «Военные действия там — это более информационная война, чем, действительно, боевые действия. Какие-то акции вооруженных сил создаются для того, чтобы потом это все в медиапространстве раскручивать», — отметил Ткач. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на фоне провала основного контрнаступления ВСУ вынашивает несколько новых дальнейших сценариев. Это может быть либо ракетный удар по Запорожской АЭС, либо попытка захвата станции через форсирование Днепра. По словам военнослужащего группировки войск «Днепр» с позывным «Серый», ВСУ прощупывают российскую оборону в районе левобережной части Днепра. Военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил URA.RU, что Киев заранее спланировал подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым.