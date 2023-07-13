Тюменцы получат возможность пообщаться с буддийской монахиней

14 июля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Монахиня уже 12 лет исповедует буддизм Фото: Ксения Фикс © URA.RU В Тюмени пройдут три встречи с буддийской монахиней Тубтен Пелгье (Александра Айнетдинова). Об этом сообщается на сайте школы йоги «Мудра». «Встреча в „Мудре“ с буддийской монахиней тибетской традиции Тубтен Пелгье пройдет 29 и 30 июля. Заинтересовалась буддизмом в 2011 году, попав в московский центр Ганден Тендар Линг», — написано в сообщении школы. По информации из открытых источников, Московский буддийский центр был создан в 2001 году и аффилирован с Международной буддийской организацией. Также Пелгье проведет встречу 28 июля в чайном клубе «Мойчай». На разных мероприятиях она будет рассуждать о счастье, непостоянстве, смерти и любви. При этом она также будет вести диалог с участниками мероприятия.

В Тюмени пройдут три встречи с буддийской монахиней Тубтен Пелгье (Александра Айнетдинова). Об этом сообщается на сайте школы йоги «Мудра». «Встреча в „Мудре“ с буддийской монахиней тибетской традиции Тубтен Пелгье пройдет 29 и 30 июля. Заинтересовалась буддизмом в 2011 году, попав в московский центр Ганден Тендар Линг», — написано в сообщении школы. По информации из открытых источников, Московский буддийский центр был создан в 2001 году и аффилирован с Международной буддийской организацией. Также Пелгье проведет встречу 28 июля в чайном клубе «Мойчай». На разных мероприятиях она будет рассуждать о счастье, непостоянстве, смерти и любви. При этом она также будет вести диалог с участниками мероприятия.