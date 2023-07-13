13 июля 2023

Тюменцы получат возможность пообщаться с буддийской монахиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Пекин. Китай, буддизм, буддисты, монахи
Монахиня уже 12 лет исповедует буддизм Фото:

В Тюмени пройдут три встречи с буддийской монахиней Тубтен Пелгье (Александра Айнетдинова). Об этом сообщается на сайте школы йоги «Мудра».

«Встреча в „Мудре“ с буддийской монахиней тибетской традиции Тубтен Пелгье пройдет 29 и 30 июля. Заинтересовалась буддизмом в 2011 году, попав в московский центр Ганден Тендар Линг», — написано в сообщении школы. По информации из открытых источников, Московский буддийский центр был создан в 2001 году и аффилирован с Международной буддийской организацией.

Также Пелгье проведет встречу 28 июля в чайном клубе «Мойчай». На разных мероприятиях она будет рассуждать о счастье, непостоянстве, смерти и любви. При этом она также будет вести диалог с участниками мероприятия.

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В Тюмени пройдут три встречи с буддийской монахиней Тубтен Пелгье (Александра Айнетдинова). Об этом сообщается на сайте школы йоги «Мудра». «Встреча в „Мудре“ с буддийской монахиней тибетской традиции Тубтен Пелгье пройдет 29 и 30 июля. Заинтересовалась буддизмом в 2011 году, попав в московский центр Ганден Тендар Линг», — написано в сообщении школы. По информации из открытых источников, Московский буддийский центр был создан в 2001 году и аффилирован с Международной буддийской организацией. Также Пелгье проведет встречу 28 июля в чайном клубе «Мойчай». На разных мероприятиях она будет рассуждать о счастье, непостоянстве, смерти и любви. При этом она также будет вести диалог с участниками мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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