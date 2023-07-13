Тюменские власти не назвали причину неприсвоения Герою РФ Шарпатову почетного звания

Владимиру Шарпатову не присвоили звание «Почетный гражданин Тюменской области» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские власти не могут назвать причину, по которой Герою РФ летчику Владимиру Шарпатову не присвоили звание «Почетный гражданин Тюменской области». Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«В соответствии с федеральным законом „О персональных данных“ запрашиваемая информация о кандидате, представленном к награждению, в том числе информация о результатах рассмотрения ходатайства о награждении, относится к персональным данным. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны сохранить конфиденциальность персональных данных и не распространять (не передавать) персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. Учитывая, что кандидат, представленный к награждению, не давал согласия на передачу третьим лицам своих персональных данных, предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что Шарпатову было отказано в почетном звании. О награде за него ходатайствовало реготделение партии «Справедливая Россия — За правду».

Шарпатов стал известен в 1996 году после побега из афганского плена. В 2009 году на экраны вышел фильм российский «Кандагар», посвященный этим событиям. Роль летчика в нем исполнил Александр Балуев