Рабочих свердловского завода «Росатома» отправили в больницу после ЧП

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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург, росатом
Сотрудников обследуют после того, как в цехе разгерметизировался баллон с опасным веществом Фото:
новость из сюжета
На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

Сотрудников одного из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла утечка гексафторида урана, отправили на медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в группе соцсети «ВКонтакте».

«Работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в УЭХК.

В пресс-службе ФМБА России агентству пояснили, что речь идет о 24 работниках. «Проводится дополнительное обследование. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек — 65-летний слесарь — погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать. По информации источника URA.RU, причина разгерметезации — нарушение техники безопасности.

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Сотрудников одного из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла утечка гексафторида урана, отправили на медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в группе соцсети «ВКонтакте». «Работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в УЭХК. В пресс-службе ФМБА России агентству пояснили, что речь идет о 24 работниках. «Проводится дополнительное обследование. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в ведомстве. Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек — 65-летний слесарь — погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать. По информации источника URA.RU, причина разгерметезации — нарушение техники безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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