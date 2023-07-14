Рабочих свердловского завода «Росатома» отправили в больницу после ЧП

Сотрудников одного из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом»), где произошла утечка гексафторида урана, отправили на медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в группе соцсети «ВКонтакте».
«Работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в УЭХК.
В пресс-службе ФМБА России агентству пояснили, что речь идет о 24 работниках. «Проводится дополнительное обследование. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в ведомстве.
Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр) в 53-м цехе УЭХК произошла утром 14 июля. Один человек — 65-летний слесарь — погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать. По информации источника URA.RU, причина разгерметезации — нарушение техники безопасности.
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