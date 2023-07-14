В Госдуме объяснили, почему Зеленскому прощают критику Запада

Депутат Госдумы Затулин: перед Зеленским стоит задача победить РФ, поэтому ему прощают критику Запада

15 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский критикует страны НАТО за нерешительность в вопросе принятия Украины в альянс Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому позволяют критиковать своих западных союзников, так как перед ним стоит задача победить Россию в военном противостоянии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я думаю, что Зеленский почувствовал драйв и считает возможным покритиковывать своих союзников за то, что они не все делают, не вовремя делают. Но все это воспринимают как должное. Что еще должен говорить человек, у которого нет военной промышленности, но который хочет и по поручению Запада должен выиграть военные действия. Поэтому ему критика сходит с рук», — сказал Константин Затулин. По словам парламентария, президент Украины пользуется и будет пользоваться почитанием со стороны западных СМИ. «Иногда это создает неудобства для союзников, старших товарищей, которые вынуждены оправдываться, опровергать, что они все делают, предоставляют, дают. Но всегда есть возможность сказать, что вы не все дали. Так вплоть до ядерной бомбы», — заключил политик. Ранее Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО за то, что они не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс и назвал это абсурдом. В ответ на это министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал благодарности от президента Украины за поставку техники. Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски подчеркнула, что потребительское отношение Зеленского к союзникам возмутило многих членов НАТО на саммите в Вильнюсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому позволяют критиковать своих западных союзников, так как перед ним стоит задача победить Россию в военном противостоянии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Я думаю, что Зеленский почувствовал драйв и считает возможным покритиковывать своих союзников за то, что они не все делают, не вовремя делают. Но все это воспринимают как должное. Что еще должен говорить человек, у которого нет военной промышленности, но который хочет и по поручению Запада должен выиграть военные действия. Поэтому ему критика сходит с рук», — сказал Константин Затулин. По словам парламентария, президент Украины пользуется и будет пользоваться почитанием со стороны западных СМИ. «Иногда это создает неудобства для союзников, старших товарищей, которые вынуждены оправдываться, опровергать, что они все делают, предоставляют, дают. Но всегда есть возможность сказать, что вы не все дали. Так вплоть до ядерной бомбы», — заключил политик. Ранее Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО за то, что они не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс и назвал это абсурдом. В ответ на это министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал благодарности от президента Украины за поставку техники. Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски подчеркнула, что потребительское отношение Зеленского к союзникам возмутило многих членов НАТО на саммите в Вильнюсе.