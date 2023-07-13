13 июля 2023

Шумков раскритиковал засилье шарлатанов на телевидении

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор Вадим Шумков заявил о засилье шарлатанов на ТВ Фото:

Курганский губернатор Вадим Шумков высказался против засилья шарлатанов на российском телевидении. Об этом политик рассказал 14 июля в Telegram.

«Стоит зайти в прайм-тайм на отечественные ТВ-каналы, вы неизбежно столкнетесь с кладбищенскими выкликаниями душ умерших в 1001-м сезоне „Битвы экстрасенсов“, изгнанием плохих предметов и примет в 546-й серии „Слепая“… Наверняка упорядочивание этой сферы требует и устранения засилья шарлатанов…», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Глава области уточнил, что на российском телевидении трансляции магических обрядов и практик занимают в десятки раз больше времени, чем передачи, в которых звучит слово Божие. По мнению Шумкова, политика в этой сфере должна быть последовательной и объяснимой для жителей России.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка родной культуры приводит к депрессиям и суицидам. Об этом он написал в своем telegram-канале.

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Курганский губернатор Вадим Шумков высказался против засилья шарлатанов на российском телевидении. Об этом политик рассказал 14 июля в Telegram. «Стоит зайти в прайм-тайм на отечественные ТВ-каналы, вы неизбежно столкнетесь с кладбищенскими выкликаниями душ умерших в 1001-м сезоне „Битвы экстрасенсов“, изгнанием плохих предметов и примет в 546-й серии „Слепая“… Наверняка упорядочивание этой сферы требует и устранения засилья шарлатанов…», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Глава области уточнил, что на российском телевидении трансляции магических обрядов и практик занимают в десятки раз больше времени, чем передачи, в которых звучит слово Божие. По мнению Шумкова, политика в этой сфере должна быть последовательной и объяснимой для жителей России. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка родной культуры приводит к депрессиям и суицидам. Об этом он написал в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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