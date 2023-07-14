В ГД раскрыли судьбу депутата, опубликовавшего скандал между Поповым и Минобороны

Виктор Заварзин: в комитете ГД по обороне не обсуждали исключение Гурулева из-за критики Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, депутат, чиновник, уход, увольнение, коридоры власти
В комитете Госдумы не обсуждали исключение Андрея Гурулева Фото:

В комитете Государственной думы по обороне не обсуждали возможность исключения депутата Андрея Гурулева. Об этом заявил член комитета Виктор Заварзин. Ранее telegram-каналы распространяли информацию о якобы возможном «увольнении» Гурулева после его публикации аудиообращения командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова, в котором он критиковал действия Минобороны РФ.

«Исключение депутата Госдумы Гурулева из комитета Госдума по обороне не обсуждалось», — заявил Заварзин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Иван Попов, известный под прозвищем «Спартак», заявил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в ВС России. Обращение опубликовал в личном telegram-канале депутат Гурулев. Позже за Попова вступился вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, заявив, что именно Гурулев сделал из доклада «Спартака» политическое шоу. После этого в анонимных telegram-каналах появились сообщения о том, что Гурулева могут исключить из комитета по обороне.

Глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, пообещал, что Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым. Он также назвал командующего 58-й армией перспективным генералом и отметил, что тот должен продолжить службу.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В комитете Государственной думы по обороне не обсуждали возможность исключения депутата Андрея Гурулева. Об этом заявил член комитета Виктор Заварзин. Ранее telegram-каналы распространяли информацию о якобы возможном «увольнении» Гурулева после его публикации аудиообращения командующего 58-й армией Южного военного округа Ивана Попова, в котором он критиковал действия Минобороны РФ. «Исключение депутата Госдумы Гурулева из комитета Госдума по обороне не обсуждалось», — заявил Заварзин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Иван Попов, известный под прозвищем «Спартак», заявил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в ВС России. Обращение опубликовал в личном telegram-канале депутат Гурулев. Позже за Попова вступился вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, заявив, что именно Гурулев сделал из доклада «Спартака» политическое шоу. После этого в анонимных telegram-каналах появились сообщения о том, что Гурулева могут исключить из комитета по обороне. Глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, пообещал, что Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым. Он также назвал командующего 58-й армией перспективным генералом и отметил, что тот должен продолжить службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...