14 июля 2023
13 июля 2023

Названы самые необычные профессии в Тюменской области

Самые необычные профессии в Тюменской области — синоптик и сыродел
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, фермер, сыр, агро, сыроварня, сыр пешехонский
В Тюменской области считается необычной работа синоптика и сыродела Фото:

В Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли еще три специальности. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

«Из необычных и редких можно выделить вакансии по профессиям и специальностям: сыродел — размер средней зарплаты 30 тысяч рублей в месяц, синоптик — 55 тысяч рублей. Еще в этот список необычных работ вошли составитель поездов заработная плата почти 44 тысячи рублей, аккомпаниатор — 27,5 тысячи рублей, звукорежиссер — 25,1 тысячи рублей. На данные вакансии в текущем году было направлено шесть соискателей», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах России, в частности в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Перми, появились необычные профессии. Среди них — фея, дегустатор пенных напитков, обниматель и курьер-разведчик. Именно в Тюмени искали пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей.

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В Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли еще три специальности. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Из необычных и редких можно выделить вакансии по профессиям и специальностям: сыродел — размер средней зарплаты 30 тысяч рублей в месяц, синоптик — 55 тысяч рублей. Еще в этот список необычных работ вошли составитель поездов заработная плата почти 44 тысячи рублей, аккомпаниатор — 27,5 тысячи рублей, звукорежиссер — 25,1 тысячи рублей. На данные вакансии в текущем году было направлено шесть соискателей», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах России, в частности в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Перми, появились необычные профессии. Среди них — фея, дегустатор пенных напитков, обниматель и курьер-разведчик. Именно в Тюмени искали пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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