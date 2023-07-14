Названы самые необычные профессии в Тюменской области

Самые необычные профессии в Тюменской области — синоптик и сыродел

15 июля 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области считается необычной работа синоптика и сыродела Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли еще три специальности. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Из необычных и редких можно выделить вакансии по профессиям и специальностям: сыродел — размер средней зарплаты 30 тысяч рублей в месяц, синоптик — 55 тысяч рублей. Еще в этот список необычных работ вошли составитель поездов заработная плата почти 44 тысячи рублей, аккомпаниатор — 27,5 тысячи рублей, звукорежиссер — 25,1 тысячи рублей. На данные вакансии в текущем году было направлено шесть соискателей», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах России, в частности в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Перми, появились необычные профессии. Среди них — фея, дегустатор пенных напитков, обниматель и курьер-разведчик. Именно в Тюмени искали пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей.

В Тюменской области самыми необычными и редкими профессиями считаются сыродел и синоптик. Также в этот список вошли еще три специальности. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Из необычных и редких можно выделить вакансии по профессиям и специальностям: сыродел — размер средней зарплаты 30 тысяч рублей в месяц, синоптик — 55 тысяч рублей. Еще в этот список необычных работ вошли составитель поездов заработная плата почти 44 тысячи рублей, аккомпаниатор — 27,5 тысячи рублей, звукорежиссер — 25,1 тысячи рублей. На данные вакансии в текущем году было направлено шесть соискателей», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в некоторых городах России, в частности в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Перми, появились необычные профессии. Среди них — фея, дегустатор пенных напитков, обниматель и курьер-разведчик. Именно в Тюмени искали пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей.