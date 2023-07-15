Скандальный бар из Екатеринбурга устроил перформанс после смерти Джейн Биркин. Фото

В баре «Огонек» в Екатеринбурге девушкам с сумкой Hermès Birkin нальют шампанское

16 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В баре «Огонек» в Екатеринбурге решили необычным способом почтить память Джейн Биркин Фото: Размик Закарян © URA.RU Бар «Огонек» в Екатеринбурге, который славится своими неоднозначными акциями, устроил перформанс после смерти актрисы Джейн Биркин. Девушек с сумкой Hermès Birkin угостят бесплатным шампанским, сообщили в соцсети бара. «Всех владелиц сумки Hermès Birkin угощаем бокалом игристого. Помянем», — написали в telegram-канале бара «Огонек». Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Так, в прошлом году в заведении собрали сумку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра, который из-за санкций переехал из Швейцарии в Турцию. Также экс-владелец бара Евгений Кексин ранее выложил в соцсети фото посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Актриса Джейн Биркин скончалась во Франции на 77-м году жизни. Она снималась во множестве французских и английских фильмов, в честь нее создали легендарную дамскую сумку «Биркин», кроме этого, у нее был роман с музыкантом Сержем Генсбуром. Агентство URA.RU подготовило материал, чем была знаменита Джейн Биркин. Фото: telegram-канал «Огонек LIVE», https://t.me/ogonekbar

Бар «Огонек» в Екатеринбурге, который славится своими неоднозначными акциями, устроил перформанс после смерти актрисы Джейн Биркин. Девушек с сумкой Hermès Birkin угостят бесплатным шампанским, сообщили в соцсети бара. «Всех владелиц сумки Hermès Birkin угощаем бокалом игристого. Помянем», — написали в telegram-канале бара «Огонек». Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Так, в прошлом году в заведении собрали сумку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра, который из-за санкций переехал из Швейцарии в Турцию. Также экс-владелец бара Евгений Кексин ранее выложил в соцсети фото посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Актриса Джейн Биркин скончалась во Франции на 77-м году жизни. Она снималась во множестве французских и английских фильмов, в честь нее создали легендарную дамскую сумку «Биркин», кроме этого, у нее был роман с музыкантом Сержем Генсбуром. Агентство URA.RU подготовило материал, чем была знаменита Джейн Биркин.