15 июля 2023

Скандальный бар из Екатеринбурга устроил перформанс после смерти Джейн Биркин. Фото

В баре «Огонек» в Екатеринбурге девушкам с сумкой Hermès Birkin нальют шампанское
© Служба новостей «URA.RU»
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В баре «Огонек» в Екатеринбурге решили необычным способом почтить память Джейн Биркин Фото:

Бар «Огонек» в Екатеринбурге, который славится своими неоднозначными акциями, устроил перформанс после смерти актрисы Джейн Биркин. Девушек с сумкой Hermès Birkin угостят бесплатным шампанским, сообщили в соцсети бара.

«Всех владелиц сумки Hermès Birkin угощаем бокалом игристого. Помянем», — написали в telegram-канале бара «Огонек».

Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Так, в прошлом году в заведении собрали сумку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра, который из-за санкций переехал из Швейцарии в Турцию. Также экс-владелец бара Евгений Кексин ранее выложил в соцсети фото посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет.

Актриса Джейн Биркин скончалась во Франции на 77-м году жизни. Она снималась во множестве французских и английских фильмов, в честь нее создали легендарную дамскую сумку «Биркин», кроме этого, у нее был роман с музыкантом Сержем Генсбуром. Агентство URA.RU подготовило материал, чем была знаменита Джейн Биркин.

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Бар «Огонек» в Екатеринбурге, который славится своими неоднозначными акциями, устроил перформанс после смерти актрисы Джейн Биркин. Девушек с сумкой Hermès Birkin угостят бесплатным шампанским, сообщили в соцсети бара. «Всех владелиц сумки Hermès Birkin угощаем бокалом игристого. Помянем», — написали в telegram-канале бара «Огонек». Бар «Огонек» известен своими скандальными акциями и заявлениями. Так, в прошлом году в заведении собрали сумку с продуктами питания для сына уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра, который из-за санкций переехал из Швейцарии в Турцию. Также экс-владелец бара Евгений Кексин ранее выложил в соцсети фото посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Актриса Джейн Биркин скончалась во Франции на 77-м году жизни. Она снималась во множестве французских и английских фильмов, в честь нее создали легендарную дамскую сумку «Биркин», кроме этого, у нее был роман с музыкантом Сержем Генсбуром. Агентство URA.RU подготовило материал, чем была знаменита Джейн Биркин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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