В экстрим-парке в Челябинской области, где погиб турист из Перми, прокомментировали трагедию

В челябинском парке «Grifon» оборудование проверяли за 12 дней до трагедии с туристом

16 июля 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Парк «Grifon» прошел добровольную сертификацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В экстрим-парке «Grifon» на Айских притесах (Челябинская область) оборудование проверяли всего за 12 дней до несчастного случая, в результате которого погиб турист из Пермского края. Заявление об этом размещено в официальной группе парка в соцсети. «Парк „Grifon“ прошел добровольную сертификацию. Последняя проверка оборудования была проведена всего за 12 дней до трагедии», — сообщается в официальной группе экстрим-парка «Grifon» в соцсети «ВКонтакте». По результатам осмотра и испытания оборудования были сделаны выводы о надлежащем техническом состоянии всех объектов парка. Также все инструкторы прошли обучение по программам «Инструктор по спорту» и «Охрана труда при работе на высоте». В официальном комментарии представителей парка отмечается, что руководство поддерживает связь с родственниками погибшего и оказывает необходимую материальную помощь. По предварительным данным, причиной несчастного случая послужили трагическое стечение обстоятельств и человеческий фактор, отмечается в посте, размещенном в группе экстрим-парка «Grifon». Трагедия на Айских притесах в Саткинском районе произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн». Погибшим оказался турист из Пермского края. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, чего делать было категорически нельзя. Трос прогнулся, и 34-летний мужчина ударился о металлическое заграждение. По факту смерти туриста возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования уголовного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В экстрим-парке «Grifon» на Айских притесах (Челябинская область) оборудование проверяли всего за 12 дней до несчастного случая, в результате которого погиб турист из Пермского края. Заявление об этом размещено в официальной группе парка в соцсети. «Парк „Grifon“ прошел добровольную сертификацию. Последняя проверка оборудования была проведена всего за 12 дней до трагедии», — сообщается в официальной группе экстрим-парка «Grifon» в соцсети «ВКонтакте». По результатам осмотра и испытания оборудования были сделаны выводы о надлежащем техническом состоянии всех объектов парка. Также все инструкторы прошли обучение по программам «Инструктор по спорту» и «Охрана труда при работе на высоте». В официальном комментарии представителей парка отмечается, что руководство поддерживает связь с родственниками погибшего и оказывает необходимую материальную помощь. По предварительным данным, причиной несчастного случая послужили трагическое стечение обстоятельств и человеческий фактор, отмечается в посте, размещенном в группе экстрим-парка «Grifon». Трагедия на Айских притесах в Саткинском районе произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн». Погибшим оказался турист из Пермского края. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, чего делать было категорически нельзя. Трос прогнулся, и 34-летний мужчина ударился о металлическое заграждение. По факту смерти туриста возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования уголовного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.