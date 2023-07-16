16 июля 2023
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14 июля 2023

Тюменцев предупредили о возращении ливней

В Тюмень 18 июля вернутся ливни
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливни вернутся в Тюмень 18 и 20 июля Фото:

После нескольких сухих дней в Тюмени синоптики прогнозируют возвращение ливней в регион. Такие данные приводятся на сайте «Яндекс.Погода». Дожди пройдут 18 и 20 июля.

«В Тюмени 18 июля температура воздуха составит +22 градуса, ночью опустится до +18. Ливни, скорость ветра 3 м/с», — сообщается на сайте.

По данным синоптиков, небольшой дождь также пройдет в Тюмени 20 июля. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. Ранее URA.RU писало, что в регионе ливни затопили улицы,, а град побил автомобили.

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После нескольких сухих дней в Тюмени синоптики прогнозируют возвращение ливней в регион. Такие данные приводятся на сайте «Яндекс.Погода». Дожди пройдут 18 и 20 июля. «В Тюмени 18 июля температура воздуха составит +22 градуса, ночью опустится до +18. Ливни, скорость ветра 3 м/с», — сообщается на сайте. По данным синоптиков, небольшой дождь также пройдет в Тюмени 20 июля. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. Ранее URA.RU писало, что в регионе ливни затопили улицы,, а град побил автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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