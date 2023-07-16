Тюменцев предупредили о возращении ливней

Ливни вернутся в Тюмень 18 и 20 июля
После нескольких сухих дней в Тюмени синоптики прогнозируют возвращение ливней в регион. Такие данные приводятся на сайте «Яндекс.Погода». Дожди пройдут 18 и 20 июля.
«В Тюмени 18 июля температура воздуха составит +22 градуса, ночью опустится до +18. Ливни, скорость ветра 3 м/с», — сообщается на сайте.
По данным синоптиков, небольшой дождь также пройдет в Тюмени 20 июля. Температура воздуха поднимется до +24 градусов. Ранее URA.RU писало, что в регионе ливни затопили улицы,, а град побил автомобили.
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