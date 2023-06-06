На пост мэра протестного курганского округа претендует сторонник КПРФ

В Притобольном округе определились с кандидатами на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сторонник КПРФ Василий Иванов претендует на пост главы Притобольного округа в Курганской области. Кроме него, документы на конкурс подали действующий глава муниципалитета Дмитрий Спиридонов и директор муниципального предприятия Андрей Истомин, рассказали URA.RU в администрации округа.

«На конкурс заявились три человека. Документы подали действующий глава муниципалитета Дмитрий Спиридонов, руководитель Давыдовского сельсовета Василий Иванов и директор муниципального казенного предприятия „Притоболье“ Андрей Истомин», — уточнили в окружной администрации. Сейчас комиссия будет проверять документы претендентов. Сам конкурс запланирован на 6 июля.

По данным инсайдеров URA.RU, близких к муниципальной политике, Иванов является сторонником коммунистов и самостоятельно выдвинулся на конкурс. В свое время он выступал против объединения сельсоветов в округ. Получить оперативный комментарий у Иванова не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона. На момент публикации дозвониться до первого секретаря местной организации КПРФ Татьяны Кузьминой не удалось. На звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что оппозиция навяжет борьбу ЕР за место главы Притобольного округа. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы объявили в мае. Округ считается протестным, так как в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли оппозиционные депутаты.