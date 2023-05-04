04 мая 2023

Мост в Кургане ремонтируют с помощью трактора, который отправляли на Донбасс. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Трактор Челябинск Донбасу. Курган, трактор
Трактор находился в ДНР в 2022 году Фото:

В Кургане для ремонта Кировского моста используют трактор, который отправляли для помощи в восстановлении Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«На тракторе написано „Челябинск Донбассу“. Странно, что он очутился в Кургане», — удивился читатель.

В пресс-службе компании «Урал-Сервис-Групп», отвечающей за ремонт моста, URA.RU подтвердили, что в прошлом году погрузчик был задействован в работах по ремонту дорожной сети Донецкой народной республики. «Рабочие, работавшие на нем, оставили наклейку на память. Парни гордятся своим участием в помощи по восстановлению Донбасса», — рассказали в организации.

Кировский мост закрыли на ремонт в августе 2022 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». Работы на мосту планируют завершить 1 июня.

Кировский мост. Трактор Челябинск Донбасу. Курган
Рабочие оставили наклейку в память о работе в ДНР
Фото:
Кировский мост. Трактор Челябинск Донбасу. Курган
Сейчас погрузчик помогает ремонтировать Кировский мост в Кургане
Фото:

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В Кургане для ремонта Кировского моста используют трактор, который отправляли для помощи в восстановлении Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На тракторе написано „Челябинск Донбассу“. Странно, что он очутился в Кургане», — удивился читатель. В пресс-службе компании «Урал-Сервис-Групп», отвечающей за ремонт моста, URA.RU подтвердили, что в прошлом году погрузчик был задействован в работах по ремонту дорожной сети Донецкой народной республики. «Рабочие, работавшие на нем, оставили наклейку на память. Парни гордятся своим участием в помощи по восстановлению Донбасса», — рассказали в организации. Кировский мост закрыли на ремонт в августе 2022 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». Работы на мосту планируют завершить 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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