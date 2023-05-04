Мост в Кургане ремонтируют с помощью трактора, который отправляли на Донбасс. Фото, видео

05 мая 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Трактор находился в ДНР в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане для ремонта Кировского моста используют трактор, который отправляли для помощи в восстановлении Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На тракторе написано „Челябинск Донбассу“. Странно, что он очутился в Кургане», — удивился читатель. В пресс-службе компании «Урал-Сервис-Групп», отвечающей за ремонт моста, URA.RU подтвердили, что в прошлом году погрузчик был задействован в работах по ремонту дорожной сети Донецкой народной республики. «Рабочие, работавшие на нем, оставили наклейку на память. Парни гордятся своим участием в помощи по восстановлению Донбасса», — рассказали в организации. Кировский мост закрыли на ремонт в августе 2022 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». Работы на мосту планируют завершить 1 июня. Рабочие оставили наклейку в память о работе в ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас погрузчик помогает ремонтировать Кировский мост в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для ремонта Кировского моста используют трактор, который отправляли для помощи в восстановлении Донецкой народной республики. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На тракторе написано „Челябинск Донбассу“. Странно, что он очутился в Кургане», — удивился читатель. В пресс-службе компании «Урал-Сервис-Групп», отвечающей за ремонт моста, URA.RU подтвердили, что в прошлом году погрузчик был задействован в работах по ремонту дорожной сети Донецкой народной республики. «Рабочие, работавшие на нем, оставили наклейку на память. Парни гордятся своим участием в помощи по восстановлению Донбасса», — рассказали в организации. Кировский мост закрыли на ремонт в августе 2022 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл мост «небезопасным и неопрятным». Работы на мосту планируют завершить 1 июня.