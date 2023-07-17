Какие последствия оставили в Екатеринбурге ливень и ураганный ветер. Фото, видео

17 июля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

17 июля в Екатеринбурге и окрестностях прошел сильный ливень Фото: Анна Майорова © URA.RU На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого часть улиц и зданий оказались затопленными, а в некоторых районах города пропало электричество. О последствиях непогоды — в материале URA.RU. Первыми о последствиях стихии начали сообщать жители Сысерти. Там сильный ветер снес кровлю с крыши многоэтажки, а также повалил деревья. Из-за ливня на дорогах образовался потоп. Некоторые жители пожаловались на то, что у них пропало электричество.

Вскоре о черных тучах стали сообщать жители Березовского и Екатеринбурга. На уральскую столицу и окрестности обрушился сильный ливень. Из-за обильных осадках ливневки на некоторых участках дорог не справлялись. Например, большой потоп образовался на перекрестке Луначарского — Шарташская, на Щербакова и Бакинский комиссаров. Большие лужи были на перекрестке Ленина — Карла — Либкнехта. Затопленным оказалось и здание железнодорожного вокзала. В главном холле уровень воды доходил до щиколотки, делился читатель агентства.

Жители домов на улице Солнечная пожаловались на то, что у них пропало электричество. В «МРСК-Урала» URA.RU сообщили, что действительно было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. «На месте работают аварийно-восстановительные бригады „Россети-Урала — Екатеринбург“, в ближайшее время энергоснабжение потребителей будет восстановлено», — отметили в компании.

Возле концерна «Калина» также сложная дорожная ситуация Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком»

Также энергетики добавили, что были готовы устранять последствия непогоды, так как было штормовое предупреждение. При этом на основной высоковольтной сети города нарушений не было.

Еще один читатель агентства сообщал, что на въезде в Академический у всех светофоров выбило электричество.

Из-за дождя цены на такси выросли в несколько раз. Штормовое предупреждение действует в Свердловской области до 18 июля. Спасатели призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать рекомендации по тому, как вести себя в непогоду.

На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого часть улиц и зданий оказались затопленными, а в некоторых районах города пропало электричество. О последствиях непогоды — в материале URA.RU. Штормовое предупреждение действует в Свердловской области до 18 июля. Спасатели призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать рекомендации по тому, как вести себя в непогоду.