17 июля в Екатеринбурге и окрестностях прошел сильный ливень
На Екатеринбург и окрестности вечером 17 июля обрушились сильные ливни с ураганным ветром и грозами. Из-за этого часть улиц и зданий оказались затопленными, а в некоторых районах города пропало электричество. О последствиях непогоды — в материале URA.RU.
- Первыми о последствиях стихии начали сообщать жители Сысерти. Там сильный ветер снес кровлю с крыши многоэтажки, а также повалил деревья. Из-за ливня на дорогах образовался потоп. Некоторые жители пожаловались на то, что у них пропало электричество.
- Вскоре о черных тучах стали сообщать жители Березовского и Екатеринбурга. На уральскую столицу и окрестности обрушился сильный ливень. Из-за обильных осадках ливневки на некоторых участках дорог не справлялись. Например, большой потоп образовался на перекрестке Луначарского — Шарташская, на Щербакова и Бакинский комиссаров. Большие лужи были на перекрестке Ленина — Карла — Либкнехта.
- Затопленным оказалось и здание железнодорожного вокзала. В главном холле уровень воды доходил до щиколотки, делился читатель агентства.
- Жители домов на улице Солнечная пожаловались на то, что у них пропало электричество. В «МРСК-Урала» URA.RU сообщили, что действительно было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. «На месте работают аварийно-восстановительные бригады „Россети-Урала — Екатеринбург“, в ближайшее время энергоснабжение потребителей будет восстановлено», — отметили в компании.
- Возле концерна «Калина» также сложная дорожная ситуация
- Также энергетики добавили, что были готовы устранять последствия непогоды, так как было штормовое предупреждение. При этом на основной высоковольтной сети города нарушений не было.
- Еще один читатель агентства сообщал, что на въезде в Академический у всех светофоров выбило электричество.
- Из-за дождя цены на такси выросли в несколько раз.
Штормовое предупреждение действует в Свердловской области до 18 июля. Спасатели призывают свердловчан быть бдительными и соблюдать рекомендации по тому, как вести себя в непогоду.
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