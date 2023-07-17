Путин провел заседание Совбеза по теракту на Крымском мосту: главные заявления

Путин ждет конкретных заявлений по безопасности на Крымском мосту

17 июля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Путин назвал теракт Киева на Крымском мосту бессмысленным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом России по вопросу теракта на Крымском мосту, его транслировал Кремль в своем telegram-канале. Он отметил, что ждет конкретных решений по безопасности на мосту. URA.RU приводит главные тезиса с совещания Совета безопасности. Путин призвал повысить безопасность на Крымском мосту. Он отметил, что теракт 17 июля — второй подрыв моста. Данное обращение было адресовано ФСБ, Следственному комитету, другим силовым ведомствам.

Девочка, которая получила ранения, должна получить необходимую помощь. Путин отметил, что ребенок остался без родителей, они погибли из-за теракта, который устроили власти Украины.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что одна часть пролета в сторону Керчи на Крымском мосту полностью разрушена, ее придется демонтировать. Движение по Крымскому мосту по одной полосе будет запущено в полночь. Сначала поедут грузовые автомобили. Если все будет нормально, то к часу ночи в Крым по мосту смогут попасть и легковые автомобили.

Для восстановления повреждений опоры придется построить временный мост для работ. Точный ущерб пока не подсчитан, отметил Хуснуллин.

На Керченской паромной переправе действуют семь паромов. Принимаются меры по сокращению очередей, к концу дня их не будет, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил рассмотреть возможность отправки жителей Крыма на 750 автомобилях по паромной переправе домой. Он отметил, что семьи на полуострове их ждут. Такой вариант будет рассмотрен, если движение по Крымскому мосту не будет открыто ночью.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что железнодорожное сообщение с Крымом будет обеспечено в достаточном объеме. К 19 июля прибудут две «Ласточки».

На время ожидания открытия Крымского моста работают четыре перехватывающих парковки (стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей — прим. URA.RU) на 4000 автомобилей. На них открыты временные кухни, есть доступ к холодной и горячей воде. На месте дежурит скорая помощь. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Путин назвал теракт на Крымском мостом бессмысленным. Он также поручил Минобороны России проработать ответные меры на киевский удар. Украина нанесла удар по Крымскому мосту 17 июля. Он был совершен при помощи двух надводных беспилотников.

Президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом России по вопросу теракта на Крымском мосту, его транслировал Кремль в своем telegram-канале. Он отметил, что ждет конкретных решений по безопасности на мосту. URA.RU приводит главные тезиса с совещания Совета безопасности. Украина нанесла удар по Крымскому мосту 17 июля. Он был совершен при помощи двух надводных беспилотников.