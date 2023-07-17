Александр Моор устроил инспекцию сельских строек

Губернатор Тюменской области инспектирует строительные объекты в Викуловском районе

Губернатор Тюменской области контролирует ход строительства социальных и жилых объектов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Викуловском районе, где проводит осмотр двух строительных объектов — поликлиники и жилого дома. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Александр Моор сегодня работает в Викуловском районе. Губернатор Тюменской области проверяет ремонт поликлиники районной больницы. В планах — осмотр хода строительства многоквартирного жилого дома в селе Викулово», — говорится в сообщении инфоцентра региональных властей.

Ранее URA.RU писало о позиции главы Тюменской области по отношению к подрядчикам, которые выполняют работы на территории региона. По словам Моора, принципиально важно, чтобы исполнители строго выполняли все договоренности.