Курганец пытался уйти от наказания за смерть женщины, сбежав из города

18 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

В Кургане завели уголовное дело из-за тяжкого вреда, который привел к смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Лебяжьевского округа Курганской области пытался избежать наказания за смерть собутыльницы, покинув пределы города. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В Кургане после ссоры, возникшей в ходе совместного употребления алкоголя, мужчина руками и ногами нанес потерпевшей множественные удары в область тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. С места происшествия обвиняемый скрылся и, желая избежать уголовной ответственности, покинул пределы города Кургана», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что обвиняемого задержали в одном из округов Курганской области. Решением суда мужчину заключили под стражу. Как указано на сайте Следственного комитета по Курганской области, уголовное дело направлено в суд.

Житель Лебяжьевского округа Курганской области пытался избежать наказания за смерть собутыльницы, покинув пределы города. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В Кургане после ссоры, возникшей в ходе совместного употребления алкоголя, мужчина руками и ногами нанес потерпевшей множественные удары в область тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. С места происшествия обвиняемый скрылся и, желая избежать уголовной ответственности, покинул пределы города Кургана», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что обвиняемого задержали в одном из округов Курганской области. Решением суда мужчину заключили под стражу. Как указано на сайте Следственного комитета по Курганской области, уголовное дело направлено в суд.