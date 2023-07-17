17 июля 2023

Курганец пытался уйти от наказания за смерть женщины, сбежав из города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, уголовное дело, прокурор
В Кургане завели уголовное дело из-за тяжкого вреда, который привел к смерти Фото:

Житель Лебяжьевского округа Курганской области пытался избежать наказания за смерть собутыльницы, покинув пределы города. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«В Кургане после ссоры, возникшей в ходе совместного употребления алкоголя, мужчина руками и ногами нанес потерпевшей множественные удары в область тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. С места происшествия обвиняемый скрылся и, желая избежать уголовной ответственности, покинул пределы города Кургана», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что обвиняемого задержали в одном из округов Курганской области. Решением суда мужчину заключили под стражу. Как указано на сайте Следственного комитета по Курганской области, уголовное дело направлено в суд.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Лебяжьевского округа Курганской области пытался избежать наказания за смерть собутыльницы, покинув пределы города. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В Кургане после ссоры, возникшей в ходе совместного употребления алкоголя, мужчина руками и ногами нанес потерпевшей множественные удары в область тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. С места происшествия обвиняемый скрылся и, желая избежать уголовной ответственности, покинул пределы города Кургана», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что обвиняемого задержали в одном из округов Курганской области. Решением суда мужчину заключили под стражу. Как указано на сайте Следственного комитета по Курганской области, уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...