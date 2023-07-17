Курганец пытался уйти от наказания за смерть женщины, сбежав из города

Житель Лебяжьевского округа Курганской области пытался избежать наказания за смерть собутыльницы, покинув пределы города. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.
«В Кургане после ссоры, возникшей в ходе совместного употребления алкоголя, мужчина руками и ногами нанес потерпевшей множественные удары в область тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. С места происшествия обвиняемый скрылся и, желая избежать уголовной ответственности, покинул пределы города Кургана», — указано на сайте Следкома.
Сообщается, что обвиняемого задержали в одном из округов Курганской области. Решением суда мужчину заключили под стражу. Как указано на сайте Следственного комитета по Курганской области, уголовное дело направлено в суд.
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