Александр Моор наградил жителей Тюменской области

18 июля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Губернатор вручил благодарности пяти жителям Викуловского района Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор, входе своей поездки в Викуловский район, вручил благодарности жителям муниципального образования. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил пяти жителям Викуловского района региональные награды. Церемония награждения состоялась 18 июля, во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет», — сообщает инфоцентр властей. Благодарности губернатора получили: фельдшер Ермаковского ФАП Викуловской районной больницы Елена Филимонова;

старший воспитатель детского сада «Колосок» Евгения Дериглазова;

учитель школы №1 Светлана Микина;

главный инженер ООО «Радиус-агро» Владимир Григоров;

культорганизатор Ермаковского сельского дома культуры Надежда Вычужанина. Ранее URA.RU писало, что 18 июля Александр Моор работает в Викуловском районе. Глава региона, в числе прочего, проинспектировал ход строительства поликлиники и многоквартирного дома в Викулово.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, входе своей поездки в Викуловский район, вручил благодарности жителям муниципального образования. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил пяти жителям Викуловского района региональные награды. Церемония награждения состоялась 18 июля, во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет», — сообщает инфоцентр властей. Благодарности губернатора получили: Ранее URA.RU писало, что 18 июля Александр Моор работает в Викуловском районе. Глава региона, в числе прочего, проинспектировал ход строительства поликлиники и многоквартирного дома в Викулово.