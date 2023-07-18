Администрация президента РФ вмешалась в конфликт на выборах в Екатеринбурге

18 июля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В окружении Кочеткова в участие федерального центра не верят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стали известны детали одной из главных интриг на выборах в гордуму Екатеринбурга — вокруг формирования списка кандидатов от «Справедливой России». По данным URA.RU, соглашение между миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») и партией заблокировала администрация президента (АП) РФ. Одним их триггеров мог стать демарш депутата Иры Овчинниковой. В июне она подала в отставку с поста руководителя фракции «Единой России» и вышла из партии, причем демонстративно: заявление лично передала мэру Алексею Орлову за час до его выступления перед гордумой. А за несколько недель до этого Овчинникова писала секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку — что на нее давят, требуют сняться с праймериз. По словам источника агентства, это была идея политтехнолога Максима Минеева, который до посадки в тюрьму консультировал Кочеткова и его кандидатов. «Причем эта идея понравилась далеко не всем внутри штаба», — отметил собеседник. Московские чиновники акцию заметили (вероятно, не без чьей-то помощи), добавил он. Как заметили и публикации СМИ, что Овчинникова — видный представитель власти — может перейти в «Справедливую Россию». «Получился скандал, [лидеру эсеров Сергею] Миронову и [депутату Госдумы, главе свердловского отделения „Справедливой России“] Кузнецову намекнули, что поддерживать Кочеткова и его антимэрский пул не стоит», — сообщил источник, близкий к мэрии. Новость по теме Эсеры утвердили выгодный мэру список на выборах в Екатеринбурге И Кузнецов на финальной встрече с губернатором Евгением Куйвашевым 30 июня проинформировал, что людей Кочеткова, несмотря на его, Куйвашева, рекомендацию, в списки СР включить не может. «Партия занимает равноудаленную от сторон конфликта позицию», — якобы заявил он. Об этом же Кузнецов сказал URA.RU на конференции «Справедливой России» 8 июля. При этом итоговый список фактически выгоден мэру Орлову. Первые два места в общегородской части заняли сотрудники «Первостроителя» — дружественной Орлову компании. Срыв сделки по эсерам вынудил кандидатов, лояльных Кочеткову, идти на выборы через сбор подписей. До «Справедливой России» группе, чье представительство в думе Орлов по итогам выборов хочет сократить, отказали другие парламентские партии. Все они так же сотрудничают с мэрией и поддерживающими ее бизнес-империями. В окружении Кочеткова убеждены, что АП в действительности не оказывала влияние на ход событий, что Кузнецову просто был нужен предлог для того, чтобы отказать губернатору, не испортив отношений с ним. «Определяющую роль сыграла финансовая составляющая», — убежден один из представителей команды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны детали одной из главных интриг на выборах в гордуму Екатеринбурга — вокруг формирования списка кандидатов от «Справедливой России». По данным URA.RU, соглашение между миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») и партией заблокировала администрация президента (АП) РФ. Одним их триггеров мог стать демарш депутата Иры Овчинниковой. В июне она подала в отставку с поста руководителя фракции «Единой России» и вышла из партии, причем демонстративно: заявление лично передала мэру Алексею Орлову за час до его выступления перед гордумой. А за несколько недель до этого Овчинникова писала секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку — что на нее давят, требуют сняться с праймериз. По словам источника агентства, это была идея политтехнолога Максима Минеева, который до посадки в тюрьму консультировал Кочеткова и его кандидатов. «Причем эта идея понравилась далеко не всем внутри штаба», — отметил собеседник. Московские чиновники акцию заметили (вероятно, не без чьей-то помощи), добавил он. Как заметили и публикации СМИ, что Овчинникова — видный представитель власти — может перейти в «Справедливую Россию». «Получился скандал, [лидеру эсеров Сергею] Миронову и [депутату Госдумы, главе свердловского отделения „Справедливой России“] Кузнецову намекнули, что поддерживать Кочеткова и его антимэрский пул не стоит», — сообщил источник, близкий к мэрии. И Кузнецов на финальной встрече с губернатором Евгением Куйвашевым 30 июня проинформировал, что людей Кочеткова, несмотря на его, Куйвашева, рекомендацию, в списки СР включить не может. «Партия занимает равноудаленную от сторон конфликта позицию», — якобы заявил он. Об этом же Кузнецов сказал URA.RU на конференции «Справедливой России» 8 июля. При этом итоговый список фактически выгоден мэру Орлову. Первые два места в общегородской части заняли сотрудники «Первостроителя» — дружественной Орлову компании. Срыв сделки по эсерам вынудил кандидатов, лояльных Кочеткову, идти на выборы через сбор подписей. До «Справедливой России» группе, чье представительство в думе Орлов по итогам выборов хочет сократить, отказали другие парламентские партии. Все они так же сотрудничают с мэрией и поддерживающими ее бизнес-империями. В окружении Кочеткова убеждены, что АП в действительности не оказывала влияние на ход событий, что Кузнецову просто был нужен предлог для того, чтобы отказать губернатору, не испортив отношений с ним. «Определяющую роль сыграла финансовая составляющая», — убежден один из представителей команды.