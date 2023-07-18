18 июля 2023

Авиабилеты на рейсы из Тюмени подорожали на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Цены на авиабилеты из Тюмени выросли на 10-20% Фото:

Цены на авиабилеты из Тюмени выросли на 10-20%. Об этом рассказал профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Спрос на трафик через открытые аэропорты — Сочи, Минеральные Воды и т. д. — вырос, и, соответственно, увеличилась стоимость авиабилетов. Цены на июль, август, сентябрь уже подняты на 10-20% по сравнению с маем и июнем», — сообщил Зайнуллин «РБК Тюмень».

Профессор пояснил, что рост цен вызван целым рядом факторов. Прежде всего, на стоимость авиаперелетов повлиял возросший спрос на внутренний туризм. Вторым фактором роста цен стали закрытые аэропорты на юге и отмена прямых перелетов из России в страны Европы, что повысило востребованность внутренних рейсов. Кроме того, в данный момент наблюдается сезонный пик спроса на авиабилеты, который будет сохраняться в течение двух ближайших месяцев.

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Цены на авиабилеты из Тюмени выросли на 10-20%. Об этом рассказал профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. «Спрос на трафик через открытые аэропорты — Сочи, Минеральные Воды и т. д. — вырос, и, соответственно, увеличилась стоимость авиабилетов. Цены на июль, август, сентябрь уже подняты на 10-20% по сравнению с маем и июнем», — сообщил Зайнуллин «РБК Тюмень». Профессор пояснил, что рост цен вызван целым рядом факторов. Прежде всего, на стоимость авиаперелетов повлиял возросший спрос на внутренний туризм. Вторым фактором роста цен стали закрытые аэропорты на юге и отмена прямых перелетов из России в страны Европы, что повысило востребованность внутренних рейсов. Кроме того, в данный момент наблюдается сезонный пик спроса на авиабилеты, который будет сохраняться в течение двух ближайших месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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