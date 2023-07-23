23 июля 2023

Курганцы ищут объездные пути, чтобы не ехать по отремонтированной дороге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, песок, щебень гранит
Жители деревни Галишово раскритиковали ремонт дороги, который ждали десятки лет Фото:

Жители деревни Галишово Курганской области пожаловались на плохой ремонт дороги, который ждали десятки лет. Сейчас многим владельцам машин приходится искать объезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители и водители автобусов. Ранее глава региона Вадим Шумков называл такой вид ремонта экономным.

«Дорожники насыпали крупной щебенки, немного катком проехались и сказали, чтобы дальше сами люди укатывали. Перед щебенением никакой обсыпки не сделали, еще и дорогу сузили. По ней ездить сейчас невозможно просто стало, одни булыжники какие-то, все волнами. Колеса чуть ли не проваливаются в щебенке. Старая изъезженная дорога была гораздо лучше даже. Многие уже либо не ездят по ней либо в объезд по полям», — рассказали возмущенные жители.

Также ремонтом остались недовольны и водители, которые дважды в день ездят в Галишово. «Теперь времени уходит больше на рейс. Бензина и газа тратится тоже больше. По старой дороге было лучше ездить. Надеемся, что все поправят еще», — пожаловались водители.

Контракт на ремонт дороги по направлению Менщиково — Галишово — Шмаково (Кетовский округ) был заключен между «Курганавтодором» и заводом «Курганстальмост». Согласно договору, предприятию необходимо привести состояние существующего щебеночного покрытия в нормативное состояние. Площадь участка составляет 42 тысячи квадратных метров. Стоимость ремонтных работ — 25 млн рублей.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, осуществляется ли контроль за выполнением данного ремонта. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил. Также запрос был отправлен на предприятие «Курганстальмост» с просьбой прокомментировать жалобу на некачественный ремонт. Представитель завода в ответе сообщил корреспонденту, что все вопросы необходимы адресовать заказчику — «Курганавтодору».

Ранее URA.RU писало, что курганцы раскритиковали ремонт дороги в Белозерском округе из-за очень крупной щебенки. Жители Звериноголовского округа также не оценили «ноу хау» курганских властей в виде щебеночного варианта ремонта дороги. Позже сообщалось, что курганские депутаты нашли минусы в таком ремонте и попросили засыпать дороги щебнем крупной фракции. Губернатор Шумков заявлял, что такой ремонт позволяет сэкономить бюджет в пять-семь раз.

Жители деревни Галишово пожаловались на ремонт дороги
Жители деревни Галишово пожаловались на ремонт дороги
Фото:
По словам местных жителей, дорогу отремонтировали с нарушениями
По словам местных жителей, дорогу отремонтировали с нарушениями
Фото:
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Жители деревни Галишово Курганской области пожаловались на плохой ремонт дороги, который ждали десятки лет. Сейчас многим владельцам машин приходится искать объезд. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители и водители автобусов. Ранее глава региона Вадим Шумков называл такой вид ремонта экономным. «Дорожники насыпали крупной щебенки, немного катком проехались и сказали, чтобы дальше сами люди укатывали. Перед щебенением никакой обсыпки не сделали, еще и дорогу сузили. По ней ездить сейчас невозможно просто стало, одни булыжники какие-то, все волнами. Колеса чуть ли не проваливаются в щебенке. Старая изъезженная дорога была гораздо лучше даже. Многие уже либо не ездят по ней либо в объезд по полям», — рассказали возмущенные жители. Также ремонтом остались недовольны и водители, которые дважды в день ездят в Галишово. «Теперь времени уходит больше на рейс. Бензина и газа тратится тоже больше. По старой дороге было лучше ездить. Надеемся, что все поправят еще», — пожаловались водители. Контракт на ремонт дороги по направлению Менщиково — Галишово — Шмаково (Кетовский округ) был заключен между «Курганавтодором» и заводом «Курганстальмост». Согласно договору, предприятию необходимо привести состояние существующего щебеночного покрытия в нормативное состояние. Площадь участка составляет 42 тысячи квадратных метров. Стоимость ремонтных работ — 25 млн рублей. URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить, осуществляется ли контроль за выполнением данного ремонта. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства не поступил. Также запрос был отправлен на предприятие «Курганстальмост» с просьбой прокомментировать жалобу на некачественный ремонт. Представитель завода в ответе сообщил корреспонденту, что все вопросы необходимы адресовать заказчику — «Курганавтодору». Ранее URA.RU писало, что курганцы раскритиковали ремонт дороги в Белозерском округе из-за очень крупной щебенки. Жители Звериноголовского округа также не оценили «ноу хау» курганских властей в виде щебеночного варианта ремонта дороги. Позже сообщалось, что курганские депутаты нашли минусы в таком ремонте и попросили засыпать дороги щебнем крупной фракции. Губернатор Шумков заявлял, что такой ремонт позволяет сэкономить бюджет в пять-семь раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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