Бизнесмен из Челябинской области выносит раненых с передовой. Фото, видео

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Александр Мицуков. Челябинск, портрет, мицуков александр
Александр Мицуков сменил лечебный кабинет в Челябинске на полевые условия СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Врач и бизнесмен из Челябинской области Александр Мицуков, оспаривающий право собственности на курорт на берегах озера Увильды, выносит раненных с поля боя на передовой. Как Мицуков рассказал URA.RU, в его задачи входит оказание первой помощи пострадавшим.

«Моя задача — забрать с передовой трехсотого (кодом „груз 300“ обозначают раненых в местах проведения военных операций — прим. URA.RU). Также я должен сразу оказать первую помощь военнослужащему», — рассказал Мицуков.

Затем врач доставляет раненого до транспорта, чтобы тот отвез пострадавшего в лазарет. В стационарных условиях бойцу проводят первичную хирургическую обработку ран. Там же накладывают жгуты. Последним этапом является отправка в госпиталь.

Собеседник сообщил URA.RU, что отказался от работы в больничных палатах, выбрав полевые условия несения службы. Полковник Мицуков является заместителем командира бригады и начальником медслужбы. Он организует процесс оказания помощи военнослужащим. Ему пришлось стать психологом, вырабатывая у бойцов привычку не бояться обстрела, находясь под пулями.

В мае Мицуков подписал военный контракт и отправился служить в рамках проведения спецоперации. Для участия в СВО убыл на следующий день после своего дня рождения: 29 мая врачу исполнилось 68 лет.

С марта 2021 года Мицуков ведет бизнес-спор с бывшей супругой Ингой Майер и сыном Александром. Конфликт разгорелся вокруг санатория «Увильды». Мицуков пытается доказать, что собственности лишился из-за подложной документации. В июне суд не согласился с выводами экспертов о монтаже документа о выходе из состава собственников ООО «ЮжуралПродукт» Мицукова в октябре 2014 года. Компания по состоянию на январь 2021 года являлась владельцем курорта.

Бойцы из бригады Александра Мицукова многократно отличились в боях
Бойцы из бригады Александра Мицукова многократно отличились в боях
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Врач и бизнесмен из Челябинской области Александр Мицуков, оспаривающий право собственности на курорт на берегах озера Увильды, выносит раненных с поля боя на передовой. Как Мицуков рассказал URA.RU, в его задачи входит оказание первой помощи пострадавшим. «Моя задача — забрать с передовой трехсотого (кодом „груз 300“ обозначают раненых в местах проведения военных операций — прим. URA.RU). Также я должен сразу оказать первую помощь военнослужащему», — рассказал Мицуков. Затем врач доставляет раненого до транспорта, чтобы тот отвез пострадавшего в лазарет. В стационарных условиях бойцу проводят первичную хирургическую обработку ран. Там же накладывают жгуты. Последним этапом является отправка в госпиталь. Собеседник сообщил URA.RU, что отказался от работы в больничных палатах, выбрав полевые условия несения службы. Полковник Мицуков является заместителем командира бригады и начальником медслужбы. Он организует процесс оказания помощи военнослужащим. Ему пришлось стать психологом, вырабатывая у бойцов привычку не бояться обстрела, находясь под пулями. В мае Мицуков подписал военный контракт и отправился служить в рамках проведения спецоперации. Для участия в СВО убыл на следующий день после своего дня рождения: 29 мая врачу исполнилось 68 лет. С марта 2021 года Мицуков ведет бизнес-спор с бывшей супругой Ингой Майер и сыном Александром. Конфликт разгорелся вокруг санатория «Увильды». Мицуков пытается доказать, что собственности лишился из-за подложной документации. В июне суд не согласился с выводами экспертов о монтаже документа о выходе из состава собственников ООО «ЮжуралПродукт» Мицукова в октябре 2014 года. Компания по состоянию на январь 2021 года являлась владельцем курорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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