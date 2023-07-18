18 июля 2023

Тюменского бойца наградили медалью прямо на передовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Тюменского офицера наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени прямо на передовой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени вручили начальнику штаба добровольческого батальона „Барс“. Военнослужащий с позывным „Леший“ — кадровый офицер, к боевым задачам приступил осенью прошлого года на тот момент в качестве командира группы», — рассказали в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области создано новое боевое подразделение из контрактников, готовых служить на СВО. Оно получило имя «Иртыш».

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Тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени прямо на передовой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени вручили начальнику штаба добровольческого батальона „Барс“. Военнослужащий с позывным „Леший“ — кадровый офицер, к боевым задачам приступил осенью прошлого года на тот момент в качестве командира группы», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области создано новое боевое подразделение из контрактников, готовых служить на СВО. Оно получило имя «Иртыш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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