Тюменского бойца наградили медалью прямо на передовой

19 июля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Тюменского офицера наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени прямо на передовой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени вручили начальнику штаба добровольческого батальона „Барс“. Военнослужащий с позывным „Леший“ — кадровый офицер, к боевым задачам приступил осенью прошлого года на тот момент в качестве командира группы», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области создано новое боевое подразделение из контрактников, готовых служить на СВО. Оно получило имя «Иртыш».

Тюменского офицера, участника спецоперации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени прямо на передовой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени вручили начальнику штаба добровольческого батальона „Барс“. Военнослужащий с позывным „Леший“ — кадровый офицер, к боевым задачам приступил осенью прошлого года на тот момент в качестве командира группы», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области создано новое боевое подразделение из контрактников, готовых служить на СВО. Оно получило имя «Иртыш».