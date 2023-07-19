Сотрудники лагеря, которых обвинили в унижениях детей из ХМАО, готовы пройти полиграф

19 июля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Сотрудники лагеря «Медная горка» готовы отстоять свою репутацию на детекторе лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Педагоги загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область) в ответ на обвинения в издевательствах над детьми, прибывшими в лагерь из ХМАО, заявили о готовности пройти детектор лжи. Сотрудники учреждения пребывают в недоумении от происходящего, считая, что данные обвинения являются клеветой. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась старший воспитатель Оксана (фамилию просила не указывать). «Если честно, то мы прибываем в шоке. Директор детского лагеря Роза [Агапова] Равильевна целый день плачет. Дело в том, что она жизнь посвятила детям, все делает для их комфорта. И не только директор, и мы, педагоги, круглый год стараемся на благо детей. У нас безупречная репутация, тысячи благодарных родителей и детей, грамоты в различных первенствах. Нам обидно, очень обидно. Это нож в спину! Но мы будем бороться за наше честное имя и даже готовы пройти детектор лжи», — рассказала корреспонденту URA.RU старший воспитатель. По словам Оксаны, когда детей после окончания смены разбирали на перроне, никаких претензий со стороны родителей не поступало. «Именно поэтому эти заявления о жестоком обращении в отношении детишек из ХМАО нас просто шокировали. Поймите, у детей были телефоны, они могли сообщить о том, что к ним плохо относятся, пока были в лагере. А тут получается, что они уехали, поблагодарили, и потом, через пару дней мы получаем в свой адрес ужасные обвинения. Мы готовы к любым проверкам, нам скрывать нечего. Но осадок, думаю, останется надолго», — посетовала педагог. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей применялись противоправные действия. Родители заявили о том, что педагоги якобы избивали и обзывали детей северными оленями. Позже свердловские следователи организовали проверку в детском учреждении. Мэрия Нефтеюганска также разбирается со скандалом в детском лагере. Свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков взял под личный контроль ситуацию в учреждении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педагоги загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область) в ответ на обвинения в издевательствах над детьми, прибывшими в лагерь из ХМАО, заявили о готовности пройти детектор лжи. Сотрудники учреждения пребывают в недоумении от происходящего, считая, что данные обвинения являются клеветой. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась старший воспитатель Оксана (фамилию просила не указывать). «Если честно, то мы прибываем в шоке. Директор детского лагеря Роза [Агапова] Равильевна целый день плачет. Дело в том, что она жизнь посвятила детям, все делает для их комфорта. И не только директор, и мы, педагоги, круглый год стараемся на благо детей. У нас безупречная репутация, тысячи благодарных родителей и детей, грамоты в различных первенствах. Нам обидно, очень обидно. Это нож в спину! Но мы будем бороться за наше честное имя и даже готовы пройти детектор лжи», — рассказала корреспонденту URA.RU старший воспитатель. По словам Оксаны, когда детей после окончания смены разбирали на перроне, никаких претензий со стороны родителей не поступало. «Именно поэтому эти заявления о жестоком обращении в отношении детишек из ХМАО нас просто шокировали. Поймите, у детей были телефоны, они могли сообщить о том, что к ним плохо относятся, пока были в лагере. А тут получается, что они уехали, поблагодарили, и потом, через пару дней мы получаем в свой адрес ужасные обвинения. Мы готовы к любым проверкам, нам скрывать нечего. Но осадок, думаю, останется надолго», — посетовала педагог. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей применялись противоправные действия. Родители заявили о том, что педагоги якобы избивали и обзывали детей северными оленями. Позже свердловские следователи организовали проверку в детском учреждении. Мэрия Нефтеюганска также разбирается со скандалом в детском лагере. Свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков взял под личный контроль ситуацию в учреждении.