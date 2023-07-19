В ЯНАО продают баржу по цене однокомнатной квартиры в Тюмени. Фото

20 июля 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Владелец продает баржу за 4,5 миллиона рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) продают баржу за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести однокомнатную квартиру в Тюмени. Объявление размещено на платформе «Авито». «Продается баржа с двумя морозильными камерами на 40 тонн замороженной продукции, со стеллажами и лотками для заморозки в брикетах. Замена днища производилась 2020 году. В комплекте идет дизельный генератор на 50 кВт на базе немецкого двигателя Deutz. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Торг небольшой», — пишет собственник. Ранее URA.RU писало, что в Надыме выставили на продажу магазин женской одежды. Площадь магазина 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса собственник оценил в четыре миллиона рублей.

В Салехарде (ЯНАО) продают баржу за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести однокомнатную квартиру в Тюмени. Объявление размещено на платформе «Авито». «Продается баржа с двумя морозильными камерами на 40 тонн замороженной продукции, со стеллажами и лотками для заморозки в брикетах. Замена днища производилась 2020 году. В комплекте идет дизельный генератор на 50 кВт на базе немецкого двигателя Deutz. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Торг небольшой», — пишет собственник. Ранее URA.RU писало, что в Надыме выставили на продажу магазин женской одежды. Площадь магазина 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса собственник оценил в четыре миллиона рублей.