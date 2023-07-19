19 июля 2023
18 июля 2023

В ЯНАО продают баржу по цене однокомнатной квартиры в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост через Вах. Излучинск, корабль, паром, переправа, баржа
Владелец продает баржу за  4,5 миллиона рублей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) продают баржу за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести однокомнатную квартиру в Тюмени. Объявление размещено на платформе «Авито».

«Продается баржа с двумя морозильными камерами на 40 тонн замороженной продукции, со стеллажами и лотками для заморозки в брикетах. Замена днища производилась 2020 году. В комплекте идет дизельный генератор на 50 кВт на базе немецкого двигателя Deutz. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Торг небольшой», — пишет собственник.

Ранее URA.RU писало, что в Надыме выставили на продажу магазин женской одежды. Площадь магазина 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса собственник оценил в четыре миллиона рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) продают баржу за 4,5 миллиона рублей. За эту цену можно приобрести однокомнатную квартиру в Тюмени. Объявление размещено на платформе «Авито». «Продается баржа с двумя морозильными камерами на 40 тонн замороженной продукции, со стеллажами и лотками для заморозки в брикетах. Замена днища производилась 2020 году. В комплекте идет дизельный генератор на 50 кВт на базе немецкого двигателя Deutz. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Торг небольшой», — пишет собственник. Ранее URA.RU писало, что в Надыме выставили на продажу магазин женской одежды. Площадь магазина 170 квадратных метров. Стоимость бизнеса собственник оценил в четыре миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...