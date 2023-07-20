Избирком не нашел причин для отказа кандидатам в депутаты Тюменской облдумы

На довыборы в Тюменскую облдуму зарегистрировали 10 кандидатов

Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Все кандидаты, выдвинутые на довыборы в Тюменскую областную думу, были зарегистрированы избиркомом. Информация об этом опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно документу, зарегистрировано 10 человек. Это: Николай Савченко и Андрей Лазарев (оба — «Единая Россия»); Александр Жуков и Александр Мельников (КПРФ); Станислав Зыков и Руслан Сабиров (ЛДПР); Сергей Морев и Георгий Эргемлидзе («Справедливая Россия — За правду); Андрей Афанасьев и Иван Мащенко («Коммунисты России»).

Довыборы в областной парламент по двум одномандатным кругам пройдут 10 сентября. Вакантные места в думе появились после того, как депутаты-единороссы Николай Руссу (Калининский округ Тюмени) и Сергей Романов (Восточный округ Тюмени) досрочно сдали свои мандаты.