Избирком не нашел причин для отказа кандидатам в депутаты Тюменской облдумы

На довыборы в Тюменскую облдуму зарегистрировали 10 кандидатов
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Кухарук Руслан на избирательном участке. Тюмень , коиб, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 10 сентября Фото:

Все кандидаты, выдвинутые на довыборы в Тюменскую областную думу, были зарегистрированы избиркомом. Информация об этом опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно документу, зарегистрировано 10 человек. Это: Николай Савченко и Андрей Лазарев (оба — «Единая Россия»); Александр Жуков и Александр Мельников (КПРФ); Станислав Зыков и Руслан Сабиров (ЛДПР); Сергей Морев и Георгий Эргемлидзе («Справедливая Россия — За правду); Андрей Афанасьев и Иван Мащенко («Коммунисты России»).

Довыборы в областной парламент по двум одномандатным кругам пройдут 10 сентября. Вакантные места в думе появились после того, как депутаты-единороссы Николай Руссу (Калининский округ Тюмени) и Сергей Романов (Восточный округ Тюмени) досрочно сдали свои мандаты.

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Все кандидаты, выдвинутые на довыборы в Тюменскую областную думу, были зарегистрированы избиркомом. Информация об этом опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Согласно документу, зарегистрировано 10 человек. Это: Николай Савченко и Андрей Лазарев (оба — «Единая Россия»); Александр Жуков и Александр Мельников (КПРФ); Станислав Зыков и Руслан Сабиров (ЛДПР); Сергей Морев и Георгий Эргемлидзе («Справедливая Россия — За правду); Андрей Афанасьев и Иван Мащенко («Коммунисты России»). Довыборы в областной парламент по двум одномандатным кругам пройдут 10 сентября. Вакантные места в думе появились после того, как депутаты-единороссы Николай Руссу (Калининский округ Тюмени) и Сергей Романов (Восточный округ Тюмени) досрочно сдали свои мандаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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